Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*

У «Grand Central food terminal», що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» є милий та цікавий за специфікою «Sherr bar».Вони спеціалізуються на йогуртованому морозиві. Єдині в Луцьку, які подають смачне особливе морозиво зроблене на основі йогурту.Його можна скуштувати з різними посипками та фруктами. Ціна такого морозива рахується за грами, а не порцію, тому ви можете взяти собі чи дитині стільки, скільки душа забажає.Окрім того, вже з 1 грудня «Sherr bar» вводить нове зимове меню. Можливо це вам буде дивним, але так, морозимо може бути смаженим. Тепер у «Sherr bar» можна буде скуштувати йогуртоване морозиво у вівсяному клярі, з карамелізованими смаженими бананами та з гарячою малиною. Окрім того, тут ще є йогуртовані шейки, фруктові салати та морозиво в апельсині.Такі новинки введені, щоб і взимку любителі солоденького могли смакувати особливим морозивом.Всі новинки готуватимуть вже на цих вихідних, тому «Sherr bar» запрошує всіх, хто ще не куштував такої новинки.4-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.