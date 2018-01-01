Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*
Сьогодні, 14:03
У «Grand Central food terminal», що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» є милий та цікавий за специфікою «Sherr bar».
Вони спеціалізуються на йогуртованому морозиві. Єдині в Луцьку, які подають смачне особливе морозиво зроблене на основі йогурту.
Його можна скуштувати з різними посипками та фруктами. Ціна такого морозива рахується за грами, а не порцію, тому ви можете взяти собі чи дитині стільки, скільки душа забажає.
Окрім того, вже з 1 грудня «Sherr bar» вводить нове зимове меню. Можливо це вам буде дивним, але так, морозимо може бути смаженим. Тепер у «Sherr bar» можна буде скуштувати йогуртоване морозиво у вівсяному клярі, з карамелізованими смаженими бананами та з гарячою малиною. Окрім того, тут ще є йогуртовані шейки, фруктові салати та морозиво в апельсині.
Такі новинки введені, щоб і взимку любителі солоденького могли смакувати особливим морозивом.
Всі новинки готуватимуть вже на цих вихідних, тому «Sherr bar» запрошує всіх, хто ще не куштував такої новинки.
4-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вони спеціалізуються на йогуртованому морозиві. Єдині в Луцьку, які подають смачне особливе морозиво зроблене на основі йогурту.
Його можна скуштувати з різними посипками та фруктами. Ціна такого морозива рахується за грами, а не порцію, тому ви можете взяти собі чи дитині стільки, скільки душа забажає.
Окрім того, вже з 1 грудня «Sherr bar» вводить нове зимове меню. Можливо це вам буде дивним, але так, морозимо може бути смаженим. Тепер у «Sherr bar» можна буде скуштувати йогуртоване морозиво у вівсяному клярі, з карамелізованими смаженими бананами та з гарячою малиною. Окрім того, тут ще є йогуртовані шейки, фруктові салати та морозиво в апельсині.
Такі новинки введені, щоб і взимку любителі солоденького могли смакувати особливим морозивом.
Всі новинки готуватимуть вже на цих вихідних, тому «Sherr bar» запрошує всіх, хто ще не куштував такої новинки.
4-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ківерцях не змогли обрати нового голову райради
Сьогодні, 14:25
Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*
Сьогодні, 14:03
Розігнули грати та вирвали вікно: у селі на Волині обікрали дачу
Сьогодні, 13:35
Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:29
Медіа