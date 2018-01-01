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Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*

Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*
У «Grand Central food terminal», що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» є милий та цікавий за специфікою «Sherr bar».

Вони спеціалізуються на йогуртованому морозиві. Єдині в Луцьку, які подають смачне особливе морозиво зроблене на основі йогурту.
Його можна скуштувати з різними посипками та фруктами. Ціна такого морозива рахується за грами, а не порцію, тому ви можете взяти собі чи дитині стільки, скільки душа забажає.

Окрім того, вже з 1 грудня «Sherr bar» вводить нове зимове меню. Можливо це вам буде дивним, але так, морозимо може бути смаженим. Тепер у «Sherr bar» можна буде скуштувати йогуртоване морозиво у вівсяному клярі, з карамелізованими смаженими бананами та з гарячою малиною. Окрім того, тут ще є йогуртовані шейки, фруктові салати та морозиво в апельсині.

Такі новинки введені, щоб і взимку любителі солоденького могли смакувати особливим морозивом.

Всі новинки готуватимуть вже на цих вихідних, тому «Sherr bar» запрошує всіх, хто ще не куштував такої новинки.

4-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*
Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*
Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*
Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*
Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*
Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*
Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*
Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*

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Теги: РЦ «Промінь»
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