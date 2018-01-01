Скандал у Рівному: бандити прослуховували поліцію
Сьогодні, 11:40
Військова прокуратура Західного регіону займається розслідуванням справи про прослуховування рівненських поліцейських.
Апаратура для прослуховування була знайдена в кабінеті пошукового відділу, який розслідує грабежі та розбої, - пише Рівне вечірнє.
Як розповів начальник кримінальної поліції Сергій Волков, невідомий пристрій поліцейський випадково знайшов у розетці:
"Працівник відділу побачив, що з розетки йде дим. Тому й вирішив подивитися, що там знаходиться. Більше коментувати нічого не можу, бо справу передали до військової прокуратури".
Як розповідають, пристрій для прослуховування був умонтований в стіну. Хто і для чого прослуховував поліцію, поки невідомо. Але є припущення, що це робили з метою того, щоб дізнатися, чим займаються слідчі та знати оперативну інформацію. Адже така апаратура – дороговартісна і коштує щонайменше 300 тисяч гривень. Мікрофони були встановлені цілеспрямовано та діяли в радіусі близько 300 метрів. Бандити, нібито, чули, як поліцейські розробляли групи розбійників, грабіжників та викрадачів елітних автівок. Тому й були невловимими та діяли на крок попереду поліції. Подейкують, що апаратура, коли її знайшли, зненацька вийшла з ладу. Тепер шукатимуть, хто й коли її встановив в кабінеті розшуковців.
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Апаратура для прослуховування була знайдена в кабінеті пошукового відділу, який розслідує грабежі та розбої, - пише Рівне вечірнє.
Як розповів начальник кримінальної поліції Сергій Волков, невідомий пристрій поліцейський випадково знайшов у розетці:
"Працівник відділу побачив, що з розетки йде дим. Тому й вирішив подивитися, що там знаходиться. Більше коментувати нічого не можу, бо справу передали до військової прокуратури".
Як розповідають, пристрій для прослуховування був умонтований в стіну. Хто і для чого прослуховував поліцію, поки невідомо. Але є припущення, що це робили з метою того, щоб дізнатися, чим займаються слідчі та знати оперативну інформацію. Адже така апаратура – дороговартісна і коштує щонайменше 300 тисяч гривень. Мікрофони були встановлені цілеспрямовано та діяли в радіусі близько 300 метрів. Бандити, нібито, чули, як поліцейські розробляли групи розбійників, грабіжників та викрадачів елітних автівок. Тому й були невловимими та діяли на крок попереду поліції. Подейкують, що апаратура, коли її знайшли, зненацька вийшла з ладу. Тепер шукатимуть, хто й коли її встановив в кабінеті розшуковців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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