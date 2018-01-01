Скандал у Рівному: бандити прослуховували поліцію

Військова прокуратура Західного регіону займається розслідуванням справи про прослуховування рівненських поліцейських.Апаратура для прослуховування була знайдена в кабінеті пошукового відділу, який розслідує грабежі та розбої, - пише Рівне вечірнє.Як розповів начальник кримінальної поліції, невідомий пристрій поліцейський випадково знайшов у розетці:"Працівник відділу побачив, що з розетки йде дим. Тому й вирішив подивитися, що там знаходиться. Більше коментувати нічого не можу, бо справу передали до військової прокуратури".Як розповідають, пристрій для прослуховування був умонтований в стіну. Хто і для чого прослуховував поліцію, поки невідомо. Але є припущення, що це робили з метою того, щоб дізнатися, чим займаються слідчі та знати оперативну інформацію. Адже така апаратура – дороговартісна і коштує щонайменше 300 тисяч гривень. Мікрофони були встановлені цілеспрямовано та діяли в радіусі близько 300 метрів. Бандити, нібито, чули, як поліцейські розробляли групи розбійників, грабіжників та викрадачів елітних автівок. Тому й були невловимими та діяли на крок попереду поліції. Подейкують, що апаратура, коли її знайшли, зненацька вийшла з ладу. Тепер шукатимуть, хто й коли її встановив в кабінеті розшуковців.