30 листопада – що не можна робити в цей день





Він завжди прагнув до пошуку справжнього сенсу життя і дізнався про нього, тільки після того, як прочитав Євангеліє, - пише



Дорослі та діти каталися на санях та спускалися з гірки, намагаючись покотитися якнайдалі, щоб наступний рік був вдалим.



Також щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день тварин і Міжнародний день захисту інформації.



Іменини 30 листопада святкують: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло.



Народні прикмети на 30 листопада:



– За повір'ям, 30 листопада потрібно підійти до криниці і уважно прислухатися до води. Якщо вона тиха, значить, зима буде тепла і м'яка. Якщо ж чути шум, то взимку будуть сильні снігопади та морози.



– Гарна погода передбачає малосніжну, не морозну зиму, і навпаки.



– Сон, який присниться сьогодні – буде віщим.



– Якщо цей день якось буде пов'язаний з числом 3, то це принесе вам успіх.



Що можна робити 30 листопада



1. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.



2. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.



3. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.



Що не можна робити 30 листопада



1. Не міряйте чужі обручки – це призведе до нещастя.



2. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.



3. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 листопада 2018 року вшановується пам'ять святого Григорія Чудотворця.Він завжди прагнув до пошуку справжнього сенсу життя і дізнався про нього, тільки після того, як прочитав Євангеліє, - пише канал 24 . У давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння.Дорослі та діти каталися на санях та спускалися з гірки, намагаючись покотитися якнайдалі, щоб наступний рік був вдалим.Також щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день тварин і Міжнародний день захисту інформації.Іменини 30 листопада святкують: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло.– За повір'ям, 30 листопада потрібно підійти до криниці і уважно прислухатися до води. Якщо вона тиха, значить, зима буде тепла і м'яка. Якщо ж чути шум, то взимку будуть сильні снігопади та морози.– Гарна погода передбачає малосніжну, не морозну зиму, і навпаки.– Сон, який присниться сьогодні – буде віщим.– Якщо цей день якось буде пов'язаний з числом 3, то це принесе вам успіх.1. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.2. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.3. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.1. Не міряйте чужі обручки – це призведе до нещастя.2. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.3. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

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