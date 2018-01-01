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На Волині шукають жорстокого грабіжника. ФОТО

На Волині шукають жорстокого грабіжника. ФОТО
На Волині розшукують грабіжника.

Маневицький ВП ГУНП у Волинській області розшукує підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.186 та ч.2 та ч.2 ст.345 КК України, Случика Михайла Анатолійовича 15.03.1995 р.н., уродженець та житель вул. Зарічна 22, с. Матейки, Маневицького р-ну, Волинської обл. - повідомили у Маневицькому відділі поліції.

Зріст приблизно 180-185 см, середньої статури, волосся пряме коротке світло-русе, обличчя овальне смугле, очі темні, ніс середній.

"При отриманні інформації про можливе місцезнаходження підозрюваного прошу повідомити в Маневицький ВП ГУНП у Волинській області за телефонами: 068-0497907 – о\у СКП Сахарчук Д.В., (03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП або 102", - йдеться у повідомленні.
На Волині шукають жорстокого грабіжника. ФОТО

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Теги: розшук, кримінал, грабіж
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