Пішла в ліс і зникла: на Волині два місяці не можуть знайти бабусю





Схабовська Ганна Никодимівна 26.12.1943 р.н., уродженка с.Луківка, Ковельського р-н., та жителька вул. Комарова 25/1, смт. Маневичі, Волинської обл. 18 верезня близько 17:00 год. залишила свій дім та пішла у ліс, - повідомили у Маневицькому відділі поліції.



На даний час її місце знаходження залишається невідомим.



Зріст близько 160-165 см, худорлявої тіло будови, обличчя бліде овальне, очі світлі, волосся коротке світло-русе.



"У разі отримання будь якої інформації про можливе місцезнаходження гр. Схабовської Г.Н. прошу повідомити на нашу адресу за телефонами:



068-0497907; – о\у Сахарчук Д.В.

096-6514160; - о/у Оксенюк Н.С.

8(03376) 2-17-96 -- сектор кримінальної поліції

2-14-89 – начальник кримінальної поліції;

2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 75-річна мешканка Маневич вийшла з дому та не повернулася.26.12.1943 р.н., уродженка с.Луківка, Ковельського р-н., та жителька вул. Комарова 25/1, смт. Маневичі, Волинської обл. 18 верезня близько 17:00 год. залишила свій дім та пішла у ліс, - повідомили у Маневицькому відділі поліції.На даний час її місце знаходження залишається невідомим.Зріст близько 160-165 см, худорлявої тіло будови, обличчя бліде овальне, очі світлі, волосся коротке світло-русе."У разі отримання будь якої інформації про можливе місцезнаходження гр. Схабовської Г.Н. прошу повідомити на нашу адресу за телефонами:068-0497907; – о\у Сахарчук Д.В.096-6514160; - о/у Оксенюк Н.С.8(03376) 2-17-96 -- сектор кримінальної поліції2-14-89 – начальник кримінальної поліції;2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП", - йдеться у повідомленні.

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