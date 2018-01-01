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Пішла в ліс і зникла: на Волині два місяці не можуть знайти бабусю

Пішла в ліс і зникла: на Волині два місяці не можуть знайти бабусю
75-річна мешканка Маневич вийшла з дому та не повернулася.

Схабовська Ганна Никодимівна 26.12.1943 р.н., уродженка с.Луківка, Ковельського р-н., та жителька вул. Комарова 25/1, смт. Маневичі, Волинської обл. 18 верезня близько 17:00 год. залишила свій дім та пішла у ліс, - повідомили у Маневицькому відділі поліції.

На даний час її місце знаходження залишається невідомим.

Зріст близько 160-165 см, худорлявої тіло будови, обличчя бліде овальне, очі світлі, волосся коротке світло-русе.

"У разі отримання будь якої інформації про можливе місцезнаходження гр. Схабовської Г.Н. прошу повідомити на нашу адресу за телефонами:

068-0497907; – о\у Сахарчук Д.В.
096-6514160; - о/у Оксенюк Н.С.
8(03376) 2-17-96 -- сектор кримінальної поліції
2-14-89 – начальник кримінальної поліції;
2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП", - йдеться у повідомленні.
Пішла в ліс і зникла: на Волині два місяці не можуть знайти бабусю

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Теги: розшук, Волинь
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