Розповіли, скільки постраждалих у аварії не мають майнових претензій до Зайцевої

Олени Зайцевої не мають лише троє з 12 постраждалих у резонансній дорожньо-транспортній пригоді у Харкові.



Про це повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик у коментарі



"У нас є 12 потерпілих – 6 родичів загиблих, 6 постраждалих. З них лише троє не мають майнових претензій, взяли ці крихти і вважають, що їм все компенсували", - зазначила вона.



За її словами, зокрема батько однієї із загиблих у резонансній ДТП Ігор Берченко неодноразово заявляв, що якби родина Зайцевої надала б допомогу його донці одразу після трагедії, її б можна було врятувати. Однак, на його думку, родина Зайцевої "схитрила" і перерахувала гроші вже після смерті його доньки, тож він відмовився від такої "допомоги" і повернув гроші. Так само вчинили ще кілька родичів жертв аварії.



При цьому, за її словами, сам Берченко вважає, що така "благодійна допомога" не може вважатися пом’якшуючою обставиною у звинуваченні Зайцевої. Таку ж думку підтвердили опитані кореспондентом УНН юристи, які вказали, що згідно із законом, пом’якшуючою обставиною на суді може вважатися повне відшкодування збитків постраждалим, однак у випадку ДТП за участю Зайцевої це неможливо.



Нагадаємо, до канцелярії Київського райсуду Харкова надійшла заява від однієї з постраждалих внаслідок ДТП на вулиці Сумська, пасажирки автомобіля Lexus, Марини Ковальової про те, що вона не має претензій до обвинуваченої Олени Зайцевої.



Раніше повідомлялося, що 7 листопада суд продовжив тримання під вартою Зайцева та другого обвинуваченого Геннадія Дронова ще на два місяці – до 5 січня.



Резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майнових претензій до обвинуваченоїне мають лише троє з 12 постраждалих у резонансній дорожньо-транспортній пригоді у Харкові.Про це повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик у коментарі УНН "У нас є 12 потерпілих – 6 родичів загиблих, 6 постраждалих. З них лише троє не мають майнових претензій, взяли ці крихти і вважають, що їм все компенсували", - зазначила вона.За її словами, зокрема батько однієї із загиблих у резонансній ДТПнеодноразово заявляв, що якби родина Зайцевої надала б допомогу його донці одразу після трагедії, її б можна було врятувати. Однак, на його думку, родина Зайцевої "схитрила" і перерахувала гроші вже після смерті його доньки, тож він відмовився від такої "допомоги" і повернув гроші. Так само вчинили ще кілька родичів жертв аварії.При цьому, за її словами, сам Берченко вважає, що така "благодійна допомога" не може вважатися пом’якшуючою обставиною у звинуваченні Зайцевої. Таку ж думку підтвердили опитані кореспондентом УНН юристи, які вказали, що згідно із законом, пом’якшуючою обставиною на суді може вважатися повне відшкодування збитків постраждалим, однак у випадку ДТП за участю Зайцевої це неможливо.Нагадаємо, до канцелярії Київського райсуду Харкова надійшла заява від однієї з постраждалих внаслідок ДТП на вулиці Сумська, пасажирки автомобіля Lexus, Марини Ковальової про те, що вона не має претензій до обвинуваченої Олени Зайцевої.Раніше повідомлялося, що 7 листопада суд продовжив тримання під вартою Зайцева та другого обвинуваченого Геннадія Дронова ще на два місяці – до 5 січня.Резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

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