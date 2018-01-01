«Інвестор» продає останню квартиру ЖК «Оріон» за акційною ціною*

У ЖК «Оріон», який на околиці Луцька зводить Будівельна компанія «Інвестор», продається остання квартира. При тому на неї наразі діє суттєва знижка.Забудовник пропонує дворівневу оселю площею 139,06 кв. м, яка складається із 4-х кімнат, усього за $ 53 900.Квадрохаус в «Оріоні» – це продумане і сучасне житло. На першому поверсі – тепла підлога. Просторі вітальня та кухня – по 20,79 та 15,56 м2 відповідно. На другому поверсі розташовані три кімнати площею 14,96 кв.м, 23,29 кв.м та 17,17 квадратних метри.На обох поверхах – санвузли та гардеробні. Як зазначають у компанії, у вартість квартири входить також чистова стяжка та штукатурка, тому після придбання цієї оселі у ній можна відразу починати ремонт.Достатня кількість паркомісць для мешканців та гостейТериторія комплексу огороджена та має надійний захист.Уже розпочалося облаштування сучасного дитячого майданчику.Високий рівень енергоефективності: утеплення даху та фасадів, «тепла підлога» на першому поверсі та конденсаційні котли Bosch.