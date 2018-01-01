«Інвестор» продає останню квартиру ЖК «Оріон» за акційною ціною*
Сьогодні, 18:20
У ЖК «Оріон», який на околиці Луцька зводить Будівельна компанія «Інвестор», продається остання квартира. При тому на неї наразі діє суттєва знижка.
Забудовник пропонує дворівневу оселю площею 139,06 кв. м, яка складається із 4-х кімнат, усього за $ 53 900.
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Квадрохаус в «Оріоні» – це продумане і сучасне житло. На першому поверсі – тепла підлога. Просторі вітальня та кухня – по 20,79 та 15,56 м2 відповідно. На другому поверсі розташовані три кімнати площею 14,96 кв.м, 23,29 кв.м та 17,17 квадратних метри.
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На обох поверхах – санвузли та гардеробні. Як зазначають у компанії, у вартість квартири входить також чистова стяжка та штукатурка, тому після придбання цієї оселі у ній можна відразу починати ремонт.
Серед переваг ЖК «Оріон»:
Достатня кількість паркомісць для мешканців та гостей
Територія комплексу огороджена та має надійний захист.
Уже розпочалося облаштування сучасного дитячого майданчику.
Високий рівень енергоефективності: утеплення даху та фасадів, «тепла підлога» на першому поверсі та конденсаційні котли Bosch.
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Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон», телефонуйте:
096 030 20 10.
Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Facebook: Будівельна компанія Інвестор
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
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Забудовник пропонує дворівневу оселю площею 139,06 кв. м, яка складається із 4-х кімнат, усього за $ 53 900.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО НОВУ ЦІНУ КВАДРОХАУСА
Квадрохаус в «Оріоні» – це продумане і сучасне житло. На першому поверсі – тепла підлога. Просторі вітальня та кухня – по 20,79 та 15,56 м2 відповідно. На другому поверсі розташовані три кімнати площею 14,96 кв.м, 23,29 кв.м та 17,17 квадратних метри.
Читати також: ЖК «Оріон»: 4х4, або «повний привід» ексклюзивного житла
На обох поверхах – санвузли та гардеробні. Як зазначають у компанії, у вартість квартири входить також чистова стяжка та штукатурка, тому після придбання цієї оселі у ній можна відразу починати ремонт.
Серед переваг ЖК «Оріон»:
Достатня кількість паркомісць для мешканців та гостей
Територія комплексу огороджена та має надійний захист.
Уже розпочалося облаштування сучасного дитячого майданчику.
Високий рівень енергоефективності: утеплення даху та фасадів, «тепла підлога» на першому поверсі та конденсаційні котли Bosch.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 5 фактів про ЖК «Оріон», які доводять: такого житла більше ніде нема
Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон», телефонуйте:
096 030 20 10.
Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Facebook: Будівельна компанія Інвестор
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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