У селищі на Волині зграї собак «тероризують» людей





Цілі зграї собак можна побачити у багатолюдних місцях селища: біля автостанції, по вул. Незалежності, у самому центрі, зокрема, й біля адмінбудинку, де працює уся влада краю, - пише газета



Зазначають, що собаки несуть реальну небезпеку для перехожих, адже у будь-яку хвилину можуть покусати людей.



Відтак, резюмуючи, можна сказати, що найбільша відповідальність лежить усе-таки на власниках. Адже періодичність таких «собачих весіль» на вулицях Любешова засвідчує: саме у холоди люди відпускають своїх псів із прив’язі, цим самим загострюючи проблему та наражаючи на небезпеку інших.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місцеві мешканці Любешова скаржаться на безпритульних собак.Цілі зграї собак можна побачити у багатолюдних місцях селища: біля автостанції, по вул. Незалежності, у самому центрі, зокрема, й біля адмінбудинку, де працює уся влада краю, - пише газета Нове життя Зазначають, що собаки несуть реальну небезпеку для перехожих, адже у будь-яку хвилину можуть покусати людей.Відтак, резюмуючи, можна сказати, що найбільша відповідальність лежить усе-таки на власниках. Адже періодичність таких «собачих весіль» на вулицях Любешова засвідчує: саме у холоди люди відпускають своїх псів із прив’язі, цим самим загострюючи проблему та наражаючи на небезпеку інших.

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