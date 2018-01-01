У селищі на Волині зграї собак «тероризують» людей
Сьогодні, 19:01
Місцеві мешканці Любешова скаржаться на безпритульних собак.
Цілі зграї собак можна побачити у багатолюдних місцях селища: біля автостанції, по вул. Незалежності, у самому центрі, зокрема, й біля адмінбудинку, де працює уся влада краю, - пише газета Нове життя.
Зазначають, що собаки несуть реальну небезпеку для перехожих, адже у будь-яку хвилину можуть покусати людей.
Відтак, резюмуючи, можна сказати, що найбільша відповідальність лежить усе-таки на власниках. Адже періодичність таких «собачих весіль» на вулицях Любешова засвідчує: саме у холоди люди відпускають своїх псів із прив’язі, цим самим загострюючи проблему та наражаючи на небезпеку інших.
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Цілі зграї собак можна побачити у багатолюдних місцях селища: біля автостанції, по вул. Незалежності, у самому центрі, зокрема, й біля адмінбудинку, де працює уся влада краю, - пише газета Нове життя.
Зазначають, що собаки несуть реальну небезпеку для перехожих, адже у будь-яку хвилину можуть покусати людей.
Відтак, резюмуючи, можна сказати, що найбільша відповідальність лежить усе-таки на власниках. Адже періодичність таких «собачих весіль» на вулицях Любешова засвідчує: саме у холоди люди відпускають своїх псів із прив’язі, цим самим загострюючи проблему та наражаючи на небезпеку інших.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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