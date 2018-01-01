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Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО

Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку презентували книгу «Волинський пантеон: Схід 2014–2017».

Видання вмістило історії 217 героїв, які віддали свої життя за Україну. Крім загиблих на полі бою, у «Волинському пантеоні» зібрано відомості про тих, хто помер у перший рік після повернення з фронту, - пише Волинь-нова.

Зокрема, одна зі сторінок присвячена кавалеру ордена «За мужність» III ступеня Олегу Твердохлібу. Його донька Олена прийшла на презентацію книги, що відбулася у відділі читальних залів Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Вона вважає, що таке видання дуже потрібне, аби українці пам’ятали своїх героїв, але водночас не хотіла б бачити у ньому фотографію свого тата.

Автор Олександр Дем’янюк розповів, що найважче було знайти інформацію про загиблих у 2014 році, адже країну шокували численні жертви і впорядкованих відомостей було мало.

А його співавтор Геннадій Гулько каже, що не сподівався, що перший том, виданий у 2015 році, матиме продовження. За його словами, книжечка про жертв війни на Донбасі була запланована, як «Пом'янник», з яким християни могли б молитися за загиблих.

Науковці визнають, що, на жаль, доведеться працювати ще принаймні над одним виданням, адже волиняни втратили своїх близьких на фронті й у 2018 році. Зокрема «вантаж 200» приїжджав і у села Горохівщини.

Книга поповнить фонди міських, сільських, районних бібліотек, а також шкільних книгозбірень, де вчилися герої.



Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО
Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО
Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО
Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО
Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО
Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО
Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО
Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: АТО, смерть, книга, пам'ять
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