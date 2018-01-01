Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку презентували книгу «Волинський пантеон: Схід 2014–2017».Видання вмістило історії 217 героїв, які віддали свої життя за Україну. Крім загиблих на полі бою, у «Волинському пантеоні» зібрано відомості про тих, хто помер у перший рік після повернення з фронту, - пише Волинь-нова.Зокрема, одна зі сторінок присвячена кавалеру ордена «За мужність» III ступеня. Його донька Олена прийшла на презентацію книги, що відбулася у відділі читальних залів Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Вона вважає, що таке видання дуже потрібне, аби українці пам’ятали своїх героїв, але водночас не хотіла б бачити у ньому фотографію свого тата.Авторрозповів, що найважче було знайти інформацію про загиблих у 2014 році, адже країну шокували численні жертви і впорядкованих відомостей було мало.А його співавторкаже, що не сподівався, що перший том, виданий у 2015 році, матиме продовження. За його словами, книжечка про жертв війни на Донбасі була запланована, як «Пом'янник», з яким християни могли б молитися за загиблих.Науковці визнають, що, на жаль, доведеться працювати ще принаймні над одним виданням, адже волиняни втратили своїх близьких на фронті й у 2018 році. Зокрема «вантаж 200» приїжджав і у села Горохівщини.Книга поповнить фонди міських, сільських, районних бібліотек, а також шкільних книгозбірень, де вчилися герої.