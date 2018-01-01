Розігнули грати та вирвали вікно: у селі на Волині обікрали дачу
Сьогодні, 13:35
У селі Мельники Шацького району невідомі обікрали дачу.
Про це пише Район.Шацьк.
Зазначають, що власником дачі є житель Луцька.
Інцидент трапився 29 листопада.
Зловмисники розігнули грати, вирвали вікно і, проникнувши в будинок, вкрали гумовий човен вартістю 8 тисяч гривень.
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Про це пише Район.Шацьк.
Зазначають, що власником дачі є житель Луцька.
Інцидент трапився 29 листопада.
Зловмисники розігнули грати, вирвали вікно і, проникнувши в будинок, вкрали гумовий човен вартістю 8 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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