Розігнули грати та вирвали вікно: у селі на Волині обікрали дачу





Про це пише



Зазначають, що власником дачі є житель Луцька.



Інцидент трапився 29 листопада.



Зловмисники розігнули грати, вирвали вікно і, проникнувши в будинок, вкрали гумовий човен вартістю 8 тисяч гривень.

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