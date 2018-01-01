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Розігнули грати та вирвали вікно: у селі на Волині обікрали дачу

Розігнули грати та вирвали вікно: у селі на Волині обікрали дачу
У селі Мельники Шацького району невідомі обікрали дачу.

Про це пише Район.Шацьк.

Зазначають, що власником дачі є житель Луцька.

Інцидент трапився 29 листопада.

Зловмисники розігнули грати, вирвали вікно і, проникнувши в будинок, вкрали гумовий човен вартістю 8 тисяч гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь, Мельники
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