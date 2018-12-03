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На українських дорогах з'являться ще шість радарів TruCam: перелік

На українських дорогах з'являться ще шість радарів TruCam: перелік
З 1 грудня 2018 року патрульні поліцейські використовуватимуть ще 6 додаткових пристроїв TruCam для фіксації швидкості руху на дорогах України.

Про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook, передає УНІАН.

Нагадаємо, радари почали використовувати з 8 жовтня. На Волині патрульні з радарами стоять на двох трасах: Устилуг-Луцьк-Рівне (H-22) та Київ-Ковель-Ягодин (М-07).

"Відповідно буде збільшено і кількість місць, де патрульні фіксуватимуть швидкість руху вже з понеділка, 03.12.2018. До списку включені додаткові ділянки автодоріг з підвищеним рівнем аварійності", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, радари з'являться у Вінницькій області (на дорозі М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка), у Донецькій області (Маріуполь, вулиця Набережна), у Києві (Броварський проспект, вулиця Саперно-Слобідська, Столичне шосе). А також у Львівській області (на автодорозі М-10 Львів – Краковець), Рівненькій області (Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне), Тернопільській області (М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська) та Чернівецькій області (Н-03 Житомир – Чернівці).

"Пріоритетом патрульної поліції є не покарання якомога більшої кількості порушників. Головна мета – навчити водіїв безпечно їздити! Тому дотримуйтеся ПДР і не порушуйте швидкісного режиму", - зазначили в МВС.

При цьому у міністерстві нагадали, що з 16 жовтня і по сьогодні уже склали понад 13 тисяч матеріалів за перевищення дозволеної швидкості руху.
На українських дорогах з'являться ще шість радарів TruCam: перелік
На українських дорогах з'являться ще шість радарів TruCam: перелік

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Теги: радар, поліція, Волинь
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