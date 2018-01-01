Помер батько відомого футболіста з Волині: у поліції назвали ймовірну причину смерті
Сьогодні, 16:47
Розповіли про ймовірну причину смерті батька відомого футболіста з Волині Тараса Михалика.
Про це у коментарі інтернет-виданню Волинь24 розповіли у прес-службі поліції Волині.
Нагадаємо, тіло чоловіка виявили на березі річки Стохід у Любешові 29 листопада.
Як стало відомо згодом, померлим виявився Володимир Михалик, батько відомого екс-футболіста київського «Динамо» Тараса Михалика.
За інформацією поліції, чоловік помер на 58-му році життя.
Поліція припускає, що попередня причина смерті – переохолодження.
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Про це у коментарі інтернет-виданню Волинь24 розповіли у прес-службі поліції Волині.
Нагадаємо, тіло чоловіка виявили на березі річки Стохід у Любешові 29 листопада.
Як стало відомо згодом, померлим виявився Володимир Михалик, батько відомого екс-футболіста київського «Динамо» Тараса Михалика.
За інформацією поліції, чоловік помер на 58-му році життя.
Поліція припускає, що попередня причина смерті – переохолодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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