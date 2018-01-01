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Помер батько відомого футболіста з Волині: у поліції назвали ймовірну причину смерті

Помер батько відомого футболіста з Волині: у поліції назвали ймовірну причину смерті
Розповіли про ймовірну причину смерті батька відомого футболіста з Волині Тараса Михалика.

Про це у коментарі інтернет-виданню Волинь24 розповіли у прес-службі поліції Волині.

Нагадаємо, тіло чоловіка виявили на березі річки Стохід у Любешові 29 листопада.

Як стало відомо згодом, померлим виявився Володимир Михалик, батько відомого екс-футболіста київського «Динамо» Тараса Михалика.

За інформацією поліції, чоловік помер на 58-му році життя.

Поліція припускає, що попередня причина смерті – переохолодження.

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Теги: смерть, Волинь, Михалик, тіло
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