Помер батько відомого футболіста з Волині: у поліції назвали ймовірну причину смерті

Тараса Михалика.



Про це у коментарі інтернет-виданню



Нагадаємо, тіло чоловіка виявили на березі річки Стохід у Любешові 29 листопада.



Як стало відомо згодом, померлим виявився Володимир Михалик, батько відомого екс-футболіста київського «Динамо» Тараса Михалика.



За інформацією поліції, чоловік помер на 58-му році життя.



Поліція припускає, що попередня причина смерті – переохолодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про ймовірну причину смерті батька відомого футболіста з ВолиніПро це у коментарі інтернет-виданню Волинь24 розповіли у прес-службі поліції Волині.Нагадаємо,29 листопада.Як стало відомо згодом, померлим виявився, батько відомого екс-футболіста київського «Динамо» Тараса Михалика.За інформацією поліції, чоловік помер на 58-му році життя.Поліція припускає, що попередня причина смерті – переохолодження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію