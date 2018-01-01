На Рівненщині від холоду загинули лебеді. ФОТО
Сьогодні, 14:31
На Рівненщині на ставках поблизу Здолбунова загинули лебеді.
Ранніх сильних морозів не пережили четверо молодих лебедів – сьогодні вночі, 30 листопада, вони замерзли зовсім поруч від людей, - пише видання Здолбунів.ua.
Одного птаха врятували “надзвичайники” і передали ветеринарному лікарю для огляду. Після повного одужання лебедя передадуть до Рівненського зоопарку.
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Ранніх сильних морозів не пережили четверо молодих лебедів – сьогодні вночі, 30 листопада, вони замерзли зовсім поруч від людей, - пише видання Здолбунів.ua.
Одного птаха врятували “надзвичайники” і передали ветеринарному лікарю для огляду. Після повного одужання лебедя передадуть до Рівненського зоопарку.
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