На Рівненщині від холоду загинули лебеді. ФОТО





Ранніх сильних морозів не пережили четверо молодих лебедів – сьогодні вночі, 30 листопада, вони замерзли зовсім поруч від людей, - пише видання



Одного птаха врятували “надзвичайники” і передали ветеринарному лікарю для огляду. Після повного одужання лебедя передадуть до Рівненського зоопарку.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині на ставках поблизу Здолбунова загинули лебеді.Ранніх сильних морозів не пережили четверо молодих лебедів – сьогодні вночі, 30 листопада, вони замерзли зовсім поруч від людей, - пише видання Здолбунів.ua Одного птаха врятували “надзвичайники” і передали ветеринарному лікарю для огляду. Після повного одужання лебедя передадуть до Рівненського зоопарку.

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