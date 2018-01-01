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На Рівненщині від холоду загинули лебеді. ФОТО

На Рівненщині від холоду загинули лебеді. ФОТО
На Рівненщині на ставках поблизу Здолбунова загинули лебеді.

Ранніх сильних морозів не пережили четверо молодих лебедів – сьогодні вночі, 30 листопада, вони замерзли зовсім поруч від людей, - пише видання Здолбунів.ua.

Одного птаха врятували “надзвичайники” і передали ветеринарному лікарю для огляду. Після повного одужання лебедя передадуть до Рівненського зоопарку.

На Рівненщині від холоду загинули лебеді. ФОТО
На Рівненщині від холоду загинули лебеді. ФОТО
На Рівненщині від холоду загинули лебеді. ФОТО
На Рівненщині від холоду загинули лебеді. ФОТО
На Рівненщині від холоду загинули лебеді. ФОТО





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Теги: лебідь, рятувальники
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