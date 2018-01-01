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Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО

Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулися вантажівка MAN та легковик Toyota.

Аварія сталася близько 14 години, – пишуть Волинські Новини.

Згідно з попередньою інформацією, дорогу не поділили Toyota і вантажівка МАN. Інформації про постраждалих наразі немає.

Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень, однак у результаті аварії на проспекті утворився затор — від мосту, що поблизу Там-Таму, до стадіону "Авангард".

У заторі застрягли чимало тролейбусів.
Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО
Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО
Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО
Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО
Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО
Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО
Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО
Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО
Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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