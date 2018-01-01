Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У Луцьку зіткнулися вантажівка MAN та легковик Toyota.
Аварія сталася близько 14 години, – пишуть Волинські Новини.
Згідно з попередньою інформацією, дорогу не поділили Toyota і вантажівка МАN. Інформації про постраждалих наразі немає.
Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень, однак у результаті аварії на проспекті утворився затор — від мосту, що поблизу Там-Таму, до стадіону "Авангард".
У заторі застрягли чимало тролейбусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія сталася близько 14 години, – пишуть Волинські Новини.
Згідно з попередньою інформацією, дорогу не поділили Toyota і вантажівка МАN. Інформації про постраждалих наразі немає.
Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень, однак у результаті аварії на проспекті утворився затор — від мосту, що поблизу Там-Таму, до стадіону "Авангард".
У заторі застрягли чимало тролейбусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода на вихідних: синоптики уточнили прогноз
Сьогодні, 14:56
На Рівненщині від холоду загинули лебеді. ФОТО
Сьогодні, 14:31
Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У Ківерцях не змогли обрати нового голову райради
Сьогодні, 14:25
Медіа