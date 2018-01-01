Через аварію – величезний затор: у Луцьку зіткнулися фура та легковик. ФОТО





Аварія сталася близько 14 години, – пишуть



Згідно з попередньою інформацією, дорогу не поділили Toyota і вантажівка МАN. Інформації про постраждалих наразі немає.



Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень, однак у результаті аварії на проспекті утворився затор — від мосту, що поблизу Там-Таму, до стадіону "Авангард".



У заторі застрягли чимало тролейбусів.



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