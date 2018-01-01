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Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ

Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Календарна осінь добігає кінця. І хоч на вулиці вже не перший день «тисне» мороз, офіційно зима прийде лише завтра, 1 грудня.

В останній день осені, 30 листопада, міські пейзажі були осінньо-зимовими. Десь ще досі визирає зелена трава, прикрита багряним листям, а поверх усього - іній, який ніби хоче довести: головні тепер - зима і холод.

Сонце цього дня було напрочуд яскравим, але до вечора так і не розтопило лід над ріками і калюжками.

Інформаційне агентство ВолиньPost зазнімкувало декілька моментів останнього дня луцької осені.

Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк в останній осінній день. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото - Катерина Приступа

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Теги: осінь, Луцьк, фоторепортаж
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