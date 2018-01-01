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Лідер «Фіолету» презентує в Луцьку дебютний роман

Лідер «Фіолету» презентує в Луцьку дебютний роман
У Луцьку відбудеться зустріч з фронтменом гурту «Фіолет» Сергієм Мартинюком та презентація його дебютного роману «Капітан Смуток».

5 грудня о 18:30 у Книгарні Є, що за адресою: вул. Лесі Українки, 30, відбудеться творча зустріч із фронтменом музичного рок-гурту «Фіолет» — Сергієм «Колосом» Мартинюком та презентація його дебютного роману «Капітан Смуток».

Презентації книги проходять великими містами України, і Луцьк також стане містом, мешканці якого зможуть познайомитися із захопливими пригодами героїв роману та особисто розпитати автора про історію написання його першої книжки.

Сергій Мартинюк не вважає свій роман автобіографічним, хоч він і присвячений вулицям його дитинства. Додає, що давно мріяв написати і видати книгу.

"Мить неприкритої душевності: написати свій роман і видати його було найзаповітнішою мрією моїх перших десяти! А зважаючи, що роман присвячений місту мого дитинства і зокрема нашому з вами дитинству, то це мрія за три", - каже Сергій.

На написання роману пішло півроку.

Лідер «Фіолету» презентує в Луцьку дебютний роман

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Теги: Сергій Мартинюк, книга, презентація
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