Російський клуб висловив співчуття Тарасу Михалику, в якого на Волині помер батько
Сьогодні, 15:14
Російський "Локомотив" висловив слова підтримки захиснику Тарасу Михалику, який втратив батька.
"Локомотив" у Twitter висловив співчуття Тарасу, у якого днями на Волині помер батько.
"29 листопада помер Володимир Михалик – батько захисника Локомотива Тараса Михалика. ФК Локомотив висловлює співчуття Тарасу та його сім'ї. Ми з тобою, Тарасе!" – написали "залізничники" у соцмережі.
Зазначимо, 29 листопада стало відомо, що на Волині на березі річки перехожі виявили мертвим Володимира Михалика, який є батьком екс-гравця збірної України Тарас Михалика.
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"Локомотив" у Twitter висловив співчуття Тарасу, у якого днями на Волині помер батько.
"29 листопада помер Володимир Михалик – батько захисника Локомотива Тараса Михалика. ФК Локомотив висловлює співчуття Тарасу та його сім'ї. Ми з тобою, Тарасе!" – написали "залізничники" у соцмережі.
Зазначимо, 29 листопада стало відомо, що на Волині на березі річки перехожі виявили мертвим Володимира Михалика, який є батьком екс-гравця збірної України Тарас Михалика.
29 ноября скончался Владимир Михалик – отец защитника «Локомотива» Тараса Михалика.— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 листопада 2018 р.
ФК «Локомотив» выражает соболезнования Тарасу и его семье.#МыСТобойТарас! pic.twitter.com/2ozEtrXPOD
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