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Російський клуб висловив співчуття Тарасу Михалику, в якого на Волині помер батько

Російський клуб висловив співчуття Тарасу Михалику, в якого на Волині помер батько
Російський "Локомотив" висловив слова підтримки захиснику Тарасу Михалику, який втратив батька.

"Локомотив" у Twitter висловив співчуття Тарасу, у якого днями на Волині помер батько.

"29 листопада помер Володимир Михалик – батько захисника Локомотива Тараса Михалика. ФК Локомотив висловлює співчуття Тарасу та його сім'ї. Ми з тобою, Тарасе!" – написали "залізничники" у соцмережі.

Зазначимо, 29 листопада стало відомо, що на Волині на березі річки перехожі виявили мертвим Володимира Михалика, який є батьком екс-гравця збірної України Тарас Михалика.




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Теги: Тарас Михалик, футбол, смерть, батько
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