Російський клуб висловив співчуття Тарасу Михалику, в якого на Волині помер батько

Тарасу Михалику, який втратив батька.



"Локомотив" у Twitter висловив співчуття Тарасу, у якого днями на Волині помер батько.



"29 листопада помер Володимир Михалик – батько захисника Локомотива Тараса Михалика. ФК Локомотив висловлює співчуття Тарасу та його сім'ї. Ми з тобою, Тарасе!" – написали "залізничники" у соцмережі.



Зазначимо, 29 листопада стало відомо, що



29 ноября скончался Владимир Михалик – отец защитника «Локомотива» Тараса Михалика.

ФК «Локомотив» выражает соболезнования Тарасу и его семье.#МыСТобойТарас! pic.twitter.com/2ozEtrXPOD — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 листопада 2018 р.





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