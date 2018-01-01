У Луцьку чорнобильцям-ліквідаторам дадуть по 300 гривень допомоги





Про це йдеться у розпорядженні секретаря міської ради Григорія Пустовіта, опублікованому на сайті Луцької міської ради.



У зв’язку з відзначенням 14 грудня у Луцьку вшанують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.



Відтак, учасникам та дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дадуть допомогу у розмірі 300 гривень кожному.













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