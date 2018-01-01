У Луцьку чорнобильцям-ліквідаторам дадуть по 300 гривень допомоги
Сьогодні, 15:17
У Луцьку ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС дадуть 300 гривень допомоги.
Про це йдеться у розпорядженні секретаря міської ради Григорія Пустовіта, опублікованому на сайті Луцької міської ради.
У зв’язку з відзначенням 14 грудня у Луцьку вшанують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Відтак, учасникам та дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дадуть допомогу у розмірі 300 гривень кожному.
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Про це йдеться у розпорядженні секретаря міської ради Григорія Пустовіта, опублікованому на сайті Луцької міської ради.
У зв’язку з відзначенням 14 грудня у Луцьку вшанують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Відтак, учасникам та дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дадуть допомогу у розмірі 300 гривень кожному.
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Коментарі 2
10 доларів сміх і гріх
300грн тепер заживуть по справжньому позор для влади за таку подачку!
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