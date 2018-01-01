Дитина з Волині, яка втратила на війні батька, потребує підтримки

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі вісімнадцятий день народження зустріне. Наш іменинник є сином Данилюка Юрія Степановича – солдата 1-го окремого мотопіхотного батальйону (14-та окрема механізована бригада), якій помер 12 березня 2015 року під час виконання службових обов’язків на блокпосту в районі смт. Новгородське Донецької області. Дружина лишилася сам-на-сам зі своїми проблемами, одна з двома неповнолітніми дітьми.Нині Михайло навчається на 3-му курсі коледжу на програміста. Власне, саме цю спеціальність обрав хлопець як свою майбутню професію, оскільки вважає її дуже потрібною та перспективною.Серед захоплень нашого іменинника – прослуховування музики, без неї він і кроку не ступає. Також хлопець дуже любить танцювати. А ще йому подобається малювати, зокрема він обожнює складати комікси та анімацію. Іноді навіть сам створює улюблених персонажів.Поміж тварин Михайлу найбільше подобаються коти. Удома має їх двоє – Сахарок та Рижик. Щодо своїх життєвих труднощів наш іменинник лише віджартовується – “все гаразд”. Хоча має одну серйозну проблему – хронічний нежить, який потребує постійного лікування та морських інгаляцій.До слова, на морі Михайло був лише раз, влітку цього року, коли відвідав Болгарію завдяки небайдужим волонтерам. Хлопцю дуже сподобалось відпочити на узбережжі Чорного моря, а ще там він зустрів багато нових друзів з усієї України – з таких самих родин, у кого війна забрала батьків. А ще мріє колись побувати у США та Данії де хотів би потрапити у Legoland. А ще юнак їздив відпочивати на Закарпаття. Хоча спочатку і відмовлявся, та в результаті поїздкою лишився задоволений. Хлопцю дуже сподобались сніжні гірські вершини та ще він навчився кататися на сноуборді.Свою матусю Галину Миколаївну син дуже любить, намагається у всьому їй допомагати та підтримувати. Михайло має певні обов’язки по дому: прибирати в оселі, скошувати на вулиці траву. Окрім того, він допомагає матусі із молодшим братом Максимом, намагається завжди його підтримувати та за потреби щось підказати. Якщо і виникають якісь непорозуміння між ними, то лише із-за дрібниць.Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/5/danilukyuri.htmДАНИЛЮК МИХАЙЛО. Невдовзі 18 років (02.12.2000). Горохівський р-н. Ріст: 176 см , розмір взуття 42. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.