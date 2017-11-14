У скільки влетить Володимиру-Волинському головна ялинка міста
Сьогодні, 19:16
Стало відомо, у скільки обійдеться новорічна ялинка Володимиру-Волинському.
Про це пише ВолиньUA.
Ялинку, яка стоятиме у центрі Володимира-Волинського вже обрали. Про це під час оперативної наради розповів директор КП «Полігон».
Знайшли її у приватному обійсті і обійдеться вона місту у 4 тисячі гривень.
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Про це пише ВолиньUA.
Ялинку, яка стоятиме у центрі Володимира-Волинського вже обрали. Про це під час оперативної наради розповів директор КП «Полігон».
Знайшли її у приватному обійсті і обійдеться вона місту у 4 тисячі гривень.
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