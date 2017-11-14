У скільки влетить Володимиру-Волинському головна ялинка міста





Про це пише



Ялинку, яка стоятиме у центрі Володимира-Волинського вже обрали. Про це під час оперативної наради розповів директор КП «Полігон».



Знайшли її у приватному обійсті і обійдеться вона місту у 4 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, у скільки обійдеться новорічна ялинка Володимиру-Волинському.Про це пише ВолиньUA Ялинку, яка стоятиме у центрі Володимира-Волинського вже обрали. Про це під час оперативної наради розповів директор КП «Полігон».Знайшли її у приватному обійсті і обійдеться вона місту у 4 тисячі гривень.

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