У Луцьку розкажуть про користь соціальних мереж для бізнесу





Про це повідомили організатори події у



Захід відбудеться 6 грудня, о 18:00, за адресою: Луцьк, вулиця Винниченка, 26 (бізнес-центр Директорія) і триватиме дві з половиною години.



Спікер – Марія Письменна. Вона є засновницею «Hello, SMM». Event&SMM agency, SMM-спеціаліст, що має 4 роки досвіду. Знає, як змусити соціальні мережі працювати так, як потрібно бізнесу.



Марія дасть відповіді на такі запитання:



1. Чому у вас не працюють Facebook та Instagram?



2. Обираємо правильну стратегію ведення соціальних мереж

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3. Facebook vs. Instagram. Що краще?

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4. Facebook:



- особливості та аудиторія,

- варіанти позиціонування бізнесу,

- платні та безплатні методи просування.



5. Instagram:



- особливості та аудиторія,

- варіанти позиціонування бізнесу,

- платні та безплатні методи просування.



6. Контент, що продає. Будуємо ефективний контент-план.



Захід буде цікавий власникам інтернет-магазинів, маркетологам, PR-спеціалістам, менеджерам, фрілансерам, тих хто займається розвитком особистого, корпоративного бренду та усім, хто починає вивчати SMM.



Організатори зазначають, що подія платна (200 гривень). Є три варіанти оплати:



1. Оплата по перерахунку (буде включати ПДВ)

2. Оплата в день заходу відповідальній особі

3. Оплата онлайн



Увага! Кількість місць обмежена!



Реєстрація обов'язкова:⠀http://bit.ly/2EVENT154



Організатор заходу: ARTEFACT.St.

Координатор заходу: Казакова Катерина - Assistant business development manager at ARTEFACT.St



Контакти:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться семінар на тему: «Соціальні мережі для бізнесу. Як не робити помилок та отримати максимум користі».Про це повідомили організатори події у Facebook Захід відбудеться 6 грудня, о 18:00, за адресою: Луцьк, вулиця Винниченка, 26 (бізнес-центр Директорія) і триватиме дві з половиною години.Спікер –. Вона є засновницею «Hello, SMM». Event&SMM agency, SMM-спеціаліст, що має 4 роки досвіду. Знає, як змусити соціальні мережі працювати так, як потрібно бізнесу.Марія дасть відповіді на такі запитання:1. Чому у вас не працюють Facebook та Instagram?2. Обираємо правильну стратегію ведення соціальних мереж3. Facebook vs. Instagram. Що краще?4. Facebook:- особливості та аудиторія,- варіанти позиціонування бізнесу,- платні та безплатні методи просування.5. Instagram:- особливості та аудиторія,- варіанти позиціонування бізнесу,- платні та безплатні методи просування.6. Контент, що продає. Будуємо ефективний контент-план.Захід буде цікавий власникам інтернет-магазинів, маркетологам, PR-спеціалістам, менеджерам, фрілансерам, тих хто займається розвитком особистого, корпоративного бренду та усім, хто починає вивчати SMM.Організатори зазначають, що подія платна (200 гривень). Є три варіанти оплати:1. Оплата по перерахунку (буде включати ПДВ)2. Оплата в день заходу відповідальній особі3. Оплата онлайнУвага! Кількість місць обмежена!Реєстрація обов'язкова:⠀http://bit.ly/2EVENT154Організатор заходу: ARTEFACT.St.Координатор заходу:- Assistant business development manager at ARTEFACT.StКонтакти: [email protected] або +38 (099) 175-91-48.

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