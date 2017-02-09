У Луцьку розкажуть про користь соціальних мереж для бізнесу
Сьогодні, 16:36
У Луцьку відбудеться семінар на тему: «Соціальні мережі для бізнесу. Як не робити помилок та отримати максимум користі».
Про це повідомили організатори події у Facebook.
Захід відбудеться 6 грудня, о 18:00, за адресою: Луцьк, вулиця Винниченка, 26 (бізнес-центр Директорія) і триватиме дві з половиною години.
Спікер – Марія Письменна. Вона є засновницею «Hello, SMM». Event&SMM agency, SMM-спеціаліст, що має 4 роки досвіду. Знає, як змусити соціальні мережі працювати так, як потрібно бізнесу.
Марія дасть відповіді на такі запитання:
1. Чому у вас не працюють Facebook та Instagram?
2. Обираємо правильну стратегію ведення соціальних мереж
⠀
3. Facebook vs. Instagram. Що краще?
⠀
4. Facebook:
- особливості та аудиторія,
- варіанти позиціонування бізнесу,
- платні та безплатні методи просування.
5. Instagram:
- особливості та аудиторія,
- варіанти позиціонування бізнесу,
- платні та безплатні методи просування.
6. Контент, що продає. Будуємо ефективний контент-план.
Захід буде цікавий власникам інтернет-магазинів, маркетологам, PR-спеціалістам, менеджерам, фрілансерам, тих хто займається розвитком особистого, корпоративного бренду та усім, хто починає вивчати SMM.
Організатори зазначають, що подія платна (200 гривень). Є три варіанти оплати:
1. Оплата по перерахунку (буде включати ПДВ)
2. Оплата в день заходу відповідальній особі
3. Оплата онлайн
Увага! Кількість місць обмежена!
Реєстрація обов'язкова:⠀http://bit.ly/2EVENT154
Організатор заходу: ARTEFACT.St.
Координатор заходу: Казакова Катерина - Assistant business development manager at ARTEFACT.St
Контакти:
[email protected] або +38 (099) 175-91-48.
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Про це повідомили організатори події у Facebook.
Захід відбудеться 6 грудня, о 18:00, за адресою: Луцьк, вулиця Винниченка, 26 (бізнес-центр Директорія) і триватиме дві з половиною години.
Спікер – Марія Письменна. Вона є засновницею «Hello, SMM». Event&SMM agency, SMM-спеціаліст, що має 4 роки досвіду. Знає, як змусити соціальні мережі працювати так, як потрібно бізнесу.
Марія дасть відповіді на такі запитання:
1. Чому у вас не працюють Facebook та Instagram?
2. Обираємо правильну стратегію ведення соціальних мереж
⠀
3. Facebook vs. Instagram. Що краще?
⠀
4. Facebook:
- особливості та аудиторія,
- варіанти позиціонування бізнесу,
- платні та безплатні методи просування.
5. Instagram:
- особливості та аудиторія,
- варіанти позиціонування бізнесу,
- платні та безплатні методи просування.
6. Контент, що продає. Будуємо ефективний контент-план.
Захід буде цікавий власникам інтернет-магазинів, маркетологам, PR-спеціалістам, менеджерам, фрілансерам, тих хто займається розвитком особистого, корпоративного бренду та усім, хто починає вивчати SMM.
Організатори зазначають, що подія платна (200 гривень). Є три варіанти оплати:
1. Оплата по перерахунку (буде включати ПДВ)
2. Оплата в день заходу відповідальній особі
3. Оплата онлайн
Увага! Кількість місць обмежена!
Реєстрація обов'язкова:⠀http://bit.ly/2EVENT154
Організатор заходу: ARTEFACT.St.
Координатор заходу: Казакова Катерина - Assistant business development manager at ARTEFACT.St
Контакти:
[email protected] або +38 (099) 175-91-48.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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