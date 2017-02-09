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У Луцьку розкажуть про користь соціальних мереж для бізнесу

У Луцьку розкажуть про користь соціальних мереж для бізнесу
У Луцьку відбудеться семінар на тему: «Соціальні мережі для бізнесу. Як не робити помилок та отримати максимум користі».

Про це повідомили організатори події у Facebook.

Захід відбудеться 6 грудня, о 18:00, за адресою: Луцьк, вулиця Винниченка, 26 (бізнес-центр Директорія) і триватиме дві з половиною години.

Спікер – Марія Письменна. Вона є засновницею «Hello, SMM». Event&SMM agency, SMM-спеціаліст, що має 4 роки досвіду. Знає, як змусити соціальні мережі працювати так, як потрібно бізнесу.

Марія дасть відповіді на такі запитання:

1. Чому у вас не працюють Facebook та Instagram?

2. Обираємо правильну стратегію ведення соціальних мереж

3. Facebook vs. Instagram. Що краще?

4. Facebook:

- особливості та аудиторія,
- варіанти позиціонування бізнесу,
- платні та безплатні методи просування.

5. Instagram:

- особливості та аудиторія,
- варіанти позиціонування бізнесу,
- платні та безплатні методи просування.

6. Контент, що продає. Будуємо ефективний контент-план.

Захід буде цікавий власникам інтернет-магазинів, маркетологам, PR-спеціалістам, менеджерам, фрілансерам, тих хто займається розвитком особистого, корпоративного бренду та усім, хто починає вивчати SMM.

Організатори зазначають, що подія платна (200 гривень). Є три варіанти оплати:

1. Оплата по перерахунку (буде включати ПДВ)
2. Оплата в день заходу відповідальній особі
3. Оплата онлайн

Увага! Кількість місць обмежена!

Реєстрація обов'язкова:⠀http://bit.ly/2EVENT154

Організатор заходу: ARTEFACT.St.
Координатор заходу: Казакова Катерина - Assistant business development manager at ARTEFACT.St

Контакти:

[email protected] або +38 (099) 175-91-48.
У Луцьку розкажуть про користь соціальних мереж для бізнесу

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Теги: семінар, Луцьк, SMM
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