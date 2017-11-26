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Письменниця з Луцька потрапила у ТОП-5 найбільш читабельних в Україні

Письменниця з Луцька потрапила у ТОП-5 найбільш читабельних в Україні
В рамках масштабного всеукраїнського дослідження "Ukrainian Reading Publishing Data 2018", українські читачі найбільше читають твори Ліни Костенко.

Друге місце посідає Сергій Жадан і третє – Юрій Андрухович, - повідомляє канал 24. Кого з українських поетів та письменників обирають поціновувачі літератури – читайте в матеріалі.

Нове дослідження було організоване Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 26 жовтня по 1 листопада 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Було опитано 2013 респондентів віком від 15 до 59 років і теоретична похибка вибірки може становити 2,3%.

Як виявилось, серед сучасних вітчизняних письменників українці найбільше знають і читають українську письменницю-шістдесятницю Ліну Костенко.

10% опитаних відповіло саме так на відкрите запитання "Кого з сучасних українських письменників ви знаєте?". 88-річна лауреатка Шевченківської премії, Премії Антоновичів та Премії Петрарки свого часу у СРСР брала активну участь у дисидентському русі, через що надовго була виключена з літературного процесу. Втім, за своє творче життя вона випустила десятки видань, романів та поезій і незважаючи на літній вік продовжує брати участь в літературних заходах і писати нові твори.

Друге місце у рейтингу зайняв поет та прозаїк Сергій Жадан (7%), а третє місце – поет, есеїст та прозаїк Юрій Андрухович (4,7%). У п’ятірку лідерів також увійшла письменниця, яка народилася в Луцьку Оксана Забужко (4,3%) та Василь Шкляр (3,9%).

Серед інших любителів українських читачів у дослідженні зайняли наступні позиції такі письменники та письменниці, як Люко Дашвар, Ірен Роздобудько, Ірена Карпа та інші.

Однак варто відмітити, що не всі опитані читали твори цих письменників, а лише знали та чули їхні імена. Саме тому, рейтинги сучасних письменників дещо змінились: твори Ліни Костенко читало 5,8% респондентів, Сергія Жадана — 3,9%, Оксани Забужко – 2,6%, Юрія Андруховича —2,4%, Люко Дашвар – 2,3% і Василя Шкляра – 2,2%. Дослідники також виявили, що загалом під час опитування респонденти змогли назвати 145 імен сучасних українських письменників.

Статистика також підкріпилась й іншими даними: 14% українців не змогли пригадати жодного письменника, 13,8% обрали відповідь "важко відповісти", 9,9% не відповіли, а 16% українців взагалі не читали творів вітчизняних авторів сьогодення.

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Теги: література, книги, рейтинг
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