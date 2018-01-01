Томос для України: чи доведеться переходити на інший церковний календар
Сьогодні, 18:45
Після отримання Україною Томосу зміни церковного календаря з юліанського на григоріанський та перенесення традиційних релігійних свят не буде.
Про це кореспондентові Укрінформу сказав керівник інформаційного відділу УПЦ КП, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), - повідомляє Укрінформ.
"Питання календаря ніяким чином не розглядається в контексті Томосу. Ніяких змін календаря не буде. Це питання, яке потребує окремого рішення, і це рішення прийматиме сама церква", - зазначив він.
Євстратій припустив, що у майбутньому можна перейти на користування григоріанським календарем, якщо буде у цьому потреба (як це, приміром, відбулося в Румунії та Болгарії). Зараз же питання не на часі, оскільки з цього приводу немає єдиної думки.
"Є прихильники нового календаря, і є противники. І тому ми не можемо допустити, щоб церква поділилася ще й у питанні календаря", - підкреслив він.
Євстратій стверджує, що фейки про перенесення православних свят, зокрема, Різдва, були спеціально запущені з російського боку, їх мета - посіяти недовіру і ворожнечу.
Як відомо, Українська православна церква користується традиційним юліанським календарем, в той час як західні християни дотримуються григоріанського. Проте 25 грудня - день святкування Різдва католицькою церквою - в Україні оголошено вихідним.
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Про це кореспондентові Укрінформу сказав керівник інформаційного відділу УПЦ КП, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), - повідомляє Укрінформ.
"Питання календаря ніяким чином не розглядається в контексті Томосу. Ніяких змін календаря не буде. Це питання, яке потребує окремого рішення, і це рішення прийматиме сама церква", - зазначив він.
Євстратій припустив, що у майбутньому можна перейти на користування григоріанським календарем, якщо буде у цьому потреба (як це, приміром, відбулося в Румунії та Болгарії). Зараз же питання не на часі, оскільки з цього приводу немає єдиної думки.
"Є прихильники нового календаря, і є противники. І тому ми не можемо допустити, щоб церква поділилася ще й у питанні календаря", - підкреслив він.
Євстратій стверджує, що фейки про перенесення православних свят, зокрема, Різдва, були спеціально запущені з російського боку, їх мета - посіяти недовіру і ворожнечу.
Як відомо, Українська православна церква користується традиційним юліанським календарем, в той час як західні християни дотримуються григоріанського. Проте 25 грудня - день святкування Різдва католицькою церквою - в Україні оголошено вихідним.
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