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Смерть за кермом: на Волині фура розчавила відбійник. ВІДЕО

Смерть за кермом: на Волині фура розчавила відбійник. ВІДЕО
На Волині сталася смертельна аварія.

У ніч на 30 листопада трапилася ДТП у селі Вишнів, - пише Кордон.

Приблизно о 2 годині вантажівка “DAF”, що рухалася з боку Держкордону, з’їхала з траси і протаранила огорожу.

Як з’ясувалося, причиною аварії став серцевий напад у водія транспортного засобу, який помер просто за кермом.

Упродовж дня поліція охороняла вантаж від мародерів, нині на місці події вже є його власник.

Відео з місця події оприлюднив у Facebook житель Вишнева Анатолій Коцура — ДТП сталася неподалік його дому.


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Теги: смерть, аварія, ДТП
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