Смерть за кермом: на Волині фура розчавила відбійник. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
На Волині сталася смертельна аварія.
У ніч на 30 листопада трапилася ДТП у селі Вишнів, - пише Кордон.
Приблизно о 2 годині вантажівка “DAF”, що рухалася з боку Держкордону, з’їхала з траси і протаранила огорожу.
Як з’ясувалося, причиною аварії став серцевий напад у водія транспортного засобу, який помер просто за кермом.
Упродовж дня поліція охороняла вантаж від мародерів, нині на місці події вже є його власник.
Відео з місця події оприлюднив у Facebook житель Вишнева Анатолій Коцура — ДТП сталася неподалік його дому.
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У ніч на 30 листопада трапилася ДТП у селі Вишнів, - пише Кордон.
Приблизно о 2 годині вантажівка “DAF”, що рухалася з боку Держкордону, з’їхала з траси і протаранила огорожу.
Як з’ясувалося, причиною аварії став серцевий напад у водія транспортного засобу, який помер просто за кермом.
Упродовж дня поліція охороняла вантаж від мародерів, нині на місці події вже є його власник.
Відео з місця події оприлюднив у Facebook житель Вишнева Анатолій Коцура — ДТП сталася неподалік його дому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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