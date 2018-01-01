Смерть за кермом: на Волині фура розчавила відбійник. ВІДЕО





У ніч на 30 листопада трапилася ДТП у селі Вишнів, - пише



Приблизно о 2 годині вантажівка “DAF”, що рухалася з боку Держкордону, з’їхала з траси і протаранила огорожу.



Як з’ясувалося, причиною аварії став серцевий напад у водія транспортного засобу, який помер просто за кермом.



Упродовж дня поліція охороняла вантаж від мародерів, нині на місці події вже є його власник.



Відео з місця події оприлюднив у Facebook житель Вишнева Анатолій Коцура — ДТП сталася неподалік його дому.





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