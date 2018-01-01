Кому з волинян платять найбільші зарплати

На Волині середня номінальна заробітна плата у жовтні становила 7802 гривень.За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області, - інформує ГУ статистики у Волинській області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування.Середня зарплата на промислових підприємствах області становила 9905 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 8519 грн, у будівельних організаціях – 8252 грн, освітніх закладах – 6840 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6743 грн, установах охорони здоров’я – 5209 грн.Впродовж жовтня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 4,4% і на 1 листопада 2018р. становила 24,9 млн.грн, що дорівнює 1,9% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень. Недоотримали зароблене 3,7 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, в середньому по 6055 грн кожен.