У Луцьку майже в кожній школі є хворі на кір, – медики. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



На Волині, як інформує обласний лабораторний центр МОЗ України, наразі друга хвиля спалаху захворюваності на кір.



На сьогодні в області зареєстровано близько 1800 випадків кору, 70% з яких – діти.



У Луцьку хворих на кір зафіксовано практично в кожній школі.



Детальніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь потерпає від нового спалаху кору.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині На Волині, як інформує обласний лабораторний центр МОЗ України, наразі друга хвиля спалаху захворюваності на кір.На сьогодні в області зареєстровано близько 1800 випадків кору, 70% з яких – діти.У Луцьку хворих на кір зафіксовано практично в кожній школі.Детальніше - у сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію