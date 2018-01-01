У Луцьку майже в кожній школі є хворі на кір, – медики. ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
Волинь потерпає від нового спалаху кору.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
На Волині, як інформує обласний лабораторний центр МОЗ України, наразі друга хвиля спалаху захворюваності на кір.
На сьогодні в області зареєстровано близько 1800 випадків кору, 70% з яких – діти.
У Луцьку хворих на кір зафіксовано практично в кожній школі.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
На Волині, як інформує обласний лабораторний центр МОЗ України, наразі друга хвиля спалаху захворюваності на кір.
На сьогодні в області зареєстровано близько 1800 випадків кору, 70% з яких – діти.
У Луцьку хворих на кір зафіксовано практично в кожній школі.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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