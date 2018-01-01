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У Луцьку майже в кожній школі є хворі на кір, – медики. ВІДЕО

У Луцьку майже в кожній школі є хворі на кір, – медики. ВІДЕО
Волинь потерпає від нового спалаху кору.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

На Волині, як інформує обласний лабораторний центр МОЗ України, наразі друга хвиля спалаху захворюваності на кір.

На сьогодні в області зареєстровано близько 1800 випадків кору, 70% з яких – діти.

У Луцьку хворих на кір зафіксовано практично в кожній школі.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: кір, хвороба, Волинь
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