Що цікавого відбудеться в грудні у «Промені»*





Для маркетологів, SMM-щиків, всіх-всіх, хто має стосунок до реклами і хто просто цікавиться чи бажає в майбутньому пов’язати свою діяльність з цим, «Промінь» радить відвідати одну з найочікуваніших подій в сфері маркетингу – перегляд Шедеврів Cannes Lions, де покажуть не просто рекламу, а мистецтво.



Емоційні історії світових брендів, які відібрало для вас Представництво Сannes Lions в Україні. (детальніше:



А на 3-му поверсі вже 13 грудня відбудеться відкриття нової зони – школа іноземних мов «Мандарин» з особливим форматом «Family club». Особливістю школи буде навчання з батьками та англомовна няня з якою можна буде лишити дитину в дитячій кімнаті поки мами чи тата на занятті.



Не забули й потурбуватись про новорічний настрій відвідувачів.

19 грудня, до Святого Миколая на площі комплексу відбудеться анімаційна програма для дітей з довгоочікуваним запаленням ялинки.

Також у холі працюватиме Резиденція Санти, тому дітки знову зможуть посидіти у нього на колінах, розповівши про найзаповітніші мрії і звісно ж сфотографуватись.



Для поціновувачів класики та стилю Frank Sinatra і Elvis Presley, 21 грудня пройде концерт львівського оркестру LeoBand з різдвяною програмою «White Christmas». Тут прозвучати різні твори у виконанні оркестру та солістів. Квитки можна придбати за посиланням:



21-23 грудня у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі відбудеться ярмарок «Christmas Market», де можна буде придбати новорічні подарунки та гарно провести час у різдвяній атмосфері. Бо окрім продажу оригінальних товарів також запланована розважальна програма. (детальніше:



28 грудня у Промені пройде вистава для дітей віком від 2-х до 10 років – «Щенята рятують новий рік» з персонажами мультфільму «Щенячий патруль».



Квитки на виставу можна купити вже за посиланням:

У кінотеатрі Multiplex в грудні очікуються такі фільми:

06.12 – «Лускунчик і Чотири Королівства», «Смертні машини», «Кавадер»;

13.12 – «Людина-павук: Навколо світу», «Пригоди S Миколая», «Аквамен»;

20.12 – «Грінч», «Бамблбі», «Секс і нічого особистого»;

27.12 – «Я, ти, він, вона», «Еліот – найменше оленя Санти».

А ще у кінотеатрі Multiplex на постійній основі щосереди показують спектаклі британського театру та фільми про мистецтво. У грудні очікуються:

05.12 – Globe: Макбет!

12.12 – Комеді Франсез: Лукреція Борджіа

19.12 – Франкенштейн: Камбербетч

26.12 – Божевілля короля Георга ІІІ

Квитки в кіно та показ театру можна придбати за посиланням:



Також у Multiplex в грудні діятимуть такі акції:

1) Супер-середа: всі фільм до 18:00 по 35 грн, після 18:00 – 50 грн;

2) У день народження квиток в кіно безкоштовний;

3) Діє знижки для учнів, студентів та пенсіонерів.



В Дитячому комплексі «Смугастий носоріг» в грудні планується:

Творчі майстер-класи:

7.12 – LOL 17:00;

14.12 – Картина «Різдвяна кружка», 17:00;

23.12 – Ялинка з пряничними декораціями, 17:00.



Кулінарні майстер-класи:

16.12 – Новорічна ялинка з сніговичками, 12:00;

22.12 – Пряничний будинок, 12:00;

25.12 – Прянична карусель, 12:00.

Запис на майстер-класи за номером: +380 (66) 770 07 50.



Новорічні вечірки:

25.12 о 18:00, вартість 150грн, тривалість 2 год;

28.12 о 17:00, вартість 150грн, тривалість 2 год.

Запис на новорічні вечірки за номером: +380 (66) 755 07 57.



Окрім того діятимуть такі акції:

1) Няня у вихідні в Зоні крихіток (50грн/год);

2) -20% кожен вівторок на всі послуги сімейної перукарні «Майстерня краси»;

3) Акція «Поки мама в перукарні – дитина може проводити час в лабіринті БЕЗКОШТОВНО»;

4) Акція в перукарні: збирай наклейки – отримуй подарунки (кожна 5-та наклейка – подарунок);

5) Лоторея для іменинника (при наявності свідоцтва про народження);

6) Акція в Play Hall – при покупці квитка в Multiplex -20 грн у подарунок на гру.



А у дитячому кафе «Чорничне»:

1) -20% на десерти і торти до дня народження за умови попереднього замовлення;

2) Купуй десерт і отримуй каву в подарунок (американо або еспресо);



В «George’s Club» відбудеться:

01.12 – Чемпіонат Волинської області зі спортивного боулінгу;

08.12 – Турнір з більярду «Піраміда №2»;

08.12 – Чемпіонат м. Луцька зі спортивного боулінгу;

21-30 грудня (окрім 28 грудня) – Корпоративні дні в караоке. Для компаній, що бронюють святкування в ці дні, діятиме розважальна програма: Санта DZIDZIO & внучка, шоу снігурок, ведучий, DJ;

31 грудня – новорічна ніч в ресторані-караоке.

Довідка: +380 (50) 490 77 14.



Діятимуть такі акції:

1) -20% на піцу з собою;

2) Дитячий/студентський тариф в боулінг – 80 грн;

3) Разом дешевше (бургер + пиво + чіпси і соус; бургер + пепсі + чіпси і соус) в зоні боулінгу та більярду;

4) Жіночий день в караоке – щочетверга вхід для жінок – БЕЗКОШТОВНИЙ, для чоловіків – 50 грн;

5) День студента в караоке – щонеділі вхід по студентському – БЕЗКОШТОВНИЙ, для всіх інших – 50 грн.



У «Grand Central food terminal» відбудеться:

13 грудня – Надихаюча зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»;

21-23 грудня – ярмарок «Christmas Market».

Детальніша інформація:



У закладах «Grand Central food terminal» діятимуть такі акції, знижки та новинки:

У всіх закладах Grand Central діють ЩАСЛИВІ ГОДИНИ: з 12:00 до 15:00 -20% на меню (окрім напоїв).

Ring Coffee:

1) Кава всього за 14 грн з 8.00 до 11.00 (еспресо, американо);

2) -30% на десерти щодня після 20:00;

3) -20% на День Народження;

5) Напій в свою кружку зі знижкою -20%;

6) Кожна 5-та кава у подарунок (при наявності купону, який видають з чеком).



Ring Café:

1) Другий кальян щосереди безкоштовно;

2) Щодня 2+1 на кальян: купуєш два, третій безкоштовно.



Sherr bar:

Нове зимове меню:

1) Смажене йогуртоване морозиво у вівсяному клярі;

2) Карамелізовані смажені банани з йогуртованим морозивом;

3) Йогуртоване морозиво з гарячою малиною;

4) Йогуртоване морозиво в апельсині;

5) Фруктовий салат з йогуртованим морозивом.\

Вся інформація розміщена на сайті комплексу: promin.lutsk.ua та на сторінках в соціальних мережах:

https://www.instagram.com/rcpromin/

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розважальний центр «Промінь» поділився, що ж цікавого відбудеться у них в грудні та розказав, чому і кому варто відвідати їхні заходи.Для маркетологів, SMM-щиків, всіх-всіх, хто має стосунок до реклами і хто просто цікавиться чи бажає в майбутньому пов’язати свою діяльність з цим, «Промінь» радить відвідати одну з найочікуваніших подій в сфері маркетингу – перегляд Шедеврів Cannes Lions, де покажуть не просто рекламу, а мистецтво.Емоційні історії світових брендів, які відібрало для вас Представництво Сannes Lions в Україні. (детальніше: http://bit.ly/2FIycOY А на 3-му поверсі вже 13 грудня відбудеться відкриття нової зони – школа іноземних мов «Мандарин» з особливим форматом «Family club». Особливістю школи буде навчання з батьками та англомовна няня з якою можна буде лишити дитину в дитячій кімнаті поки мами чи тата на занятті.Не забули й потурбуватись про новорічний настрій відвідувачів.19 грудня, до Святого Миколая на площі комплексу відбудеться анімаційна програма для дітей з довгоочікуваним запаленням ялинки.Також у холі працюватиме Резиденція Санти, тому дітки знову зможуть посидіти у нього на колінах, розповівши про найзаповітніші мрії і звісно ж сфотографуватись.Для поціновувачів класики та стилю Frank Sinatra і Elvis Presley, 21 грудня пройде концерт львівського оркестру LeoBand з різдвяною програмою «White Christmas». Тут прозвучати різні твори у виконанні оркестру та солістів. Квитки можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2FMKp4T 21-23 грудня у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі відбудеться ярмарок «Christmas Market», де можна буде придбати новорічні подарунки та гарно провести час у різдвяній атмосфері. Бо окрім продажу оригінальних товарів також запланована розважальна програма. (детальніше: http://bit.ly/2FOrgQ5 28 грудня у Промені пройде вистава для дітей віком від 2-х до 10 років – «Щенята рятують новий рік» з персонажами мультфільму «Щенячий патруль».Квитки на виставу можна купити вже за посиланням: http://bit.ly/2FIhuiB У кінотеатрі Multiplex в грудні очікуються такі фільми:06.12 – «Лускунчик і Чотири Королівства», «Смертні машини», «Кавадер»;13.12 – «Людина-павук: Навколо світу», «Пригоди S Миколая», «Аквамен»;20.12 – «Грінч», «Бамблбі», «Секс і нічого особистого»;27.12 – «Я, ти, він, вона», «Еліот – найменше оленя Санти».А ще у кінотеатрі Multiplex на постійній основі щосереди показують спектаклі британського театру та фільми про мистецтво. У грудні очікуються:05.12 – Globe: Макбет!12.12 – Комеді Франсез: Лукреція Борджіа19.12 – Франкенштейн: Камбербетч26.12 – Божевілля короля Георга ІІІКвитки в кіно та показ театру можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2FVE3Ae Також у Multiplex в грудні діятимуть такі акції:1) Супер-середа: всі фільм до 18:00 по 35 грн, після 18:00 – 50 грн;2) У день народження квиток в кіно безкоштовний;3) Діє знижки для учнів, студентів та пенсіонерів.В Дитячому комплексі «Смугастий носоріг» в грудні планується:Творчі майстер-класи:7.12 – LOL 17:00;14.12 – Картина «Різдвяна кружка», 17:00;23.12 – Ялинка з пряничними декораціями, 17:00.Кулінарні майстер-класи:16.12 – Новорічна ялинка з сніговичками, 12:00;22.12 – Пряничний будинок, 12:00;25.12 – Прянична карусель, 12:00.Запис на майстер-класи за номером: +380 (66) 770 07 50.Новорічні вечірки:25.12 о 18:00, вартість 150грн, тривалість 2 год;28.12 о 17:00, вартість 150грн, тривалість 2 год.Запис на новорічні вечірки за номером: +380 (66) 755 07 57.Окрім того діятимуть такі акції:1) Няня у вихідні в Зоні крихіток (50грн/год);2) -20% кожен вівторок на всі послуги сімейної перукарні «Майстерня краси»;3) Акція «Поки мама в перукарні – дитина може проводити час в лабіринті БЕЗКОШТОВНО»;4) Акція в перукарні: збирай наклейки – отримуй подарунки (кожна 5-та наклейка – подарунок);5) Лоторея для іменинника (при наявності свідоцтва про народження);6) Акція в Play Hall – при покупці квитка в Multiplex -20 грн у подарунок на гру.А у дитячому кафе «Чорничне»:1) -20% на десерти і торти до дня народження за умови попереднього замовлення;2) Купуй десерт і отримуй каву в подарунок (американо або еспресо);В «George’s Club» відбудеться:01.12 – Чемпіонат Волинської області зі спортивного боулінгу;08.12 – Турнір з більярду «Піраміда №2»;08.12 – Чемпіонат м. Луцька зі спортивного боулінгу;21-30 грудня (окрім 28 грудня) – Корпоративні дні в караоке. Для компаній, що бронюють святкування в ці дні, діятиме розважальна програма: Санта DZIDZIO & внучка, шоу снігурок, ведучий, DJ;31 грудня – новорічна ніч в ресторані-караоке.Довідка: +380 (50) 490 77 14.Діятимуть такі акції:1) -20% на піцу з собою;2) Дитячий/студентський тариф в боулінг – 80 грн;3) Разом дешевше (бургер + пиво + чіпси і соус; бургер + пепсі + чіпси і соус) в зоні боулінгу та більярду;4) Жіночий день в караоке – щочетверга вхід для жінок – БЕЗКОШТОВНИЙ, для чоловіків – 50 грн;5) День студента в караоке – щонеділі вхід по студентському – БЕЗКОШТОВНИЙ, для всіх інших – 50 грн.У «Grand Central food terminal» відбудеться:13 грудня – Надихаюча зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»;21-23 грудня – ярмарок «Christmas Market».Детальніша інформація: http://bit.ly/2FKZJz4 У закладах «Grand Central food terminal» діятимуть такі акції, знижки та новинки:У всіх закладах Grand Central діють ЩАСЛИВІ ГОДИНИ: з 12:00 до 15:00 -20% на меню (окрім напоїв).Ring Coffee:1) Кава всього за 14 грн з 8.00 до 11.00 (еспресо, американо);2) -30% на десерти щодня після 20:00;3) -20% на День Народження;5) Напій в свою кружку зі знижкою -20%;6) Кожна 5-та кава у подарунок (при наявності купону, який видають з чеком).Ring Café:1) Другий кальян щосереди безкоштовно;2) Щодня 2+1 на кальян: купуєш два, третій безкоштовно.Sherr bar:Нове зимове меню:1) Смажене йогуртоване морозиво у вівсяному клярі;2) Карамелізовані смажені банани з йогуртованим морозивом;3) Йогуртоване морозиво з гарячою малиною;4) Йогуртоване морозиво в апельсині;5) Фруктовий салат з йогуртованим морозивом.\Вся інформація розміщена на сайті комплексу: promin.lutsk.ua та на сторінках в соціальних мережах: https://www.facebook.com/prominlutsk/

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