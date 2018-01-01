Що цікавого відбудеться в грудні у «Промені»*
Сьогодні, 19:46
Розважальний центр «Промінь» поділився, що ж цікавого відбудеться у них в грудні та розказав, чому і кому варто відвідати їхні заходи.
Для маркетологів, SMM-щиків, всіх-всіх, хто має стосунок до реклами і хто просто цікавиться чи бажає в майбутньому пов’язати свою діяльність з цим, «Промінь» радить відвідати одну з найочікуваніших подій в сфері маркетингу – перегляд Шедеврів Cannes Lions, де покажуть не просто рекламу, а мистецтво.
Емоційні історії світових брендів, які відібрало для вас Представництво Сannes Lions в Україні. (детальніше: http://bit.ly/2FIycOY)
А на 3-му поверсі вже 13 грудня відбудеться відкриття нової зони – школа іноземних мов «Мандарин» з особливим форматом «Family club». Особливістю школи буде навчання з батьками та англомовна няня з якою можна буде лишити дитину в дитячій кімнаті поки мами чи тата на занятті.
Не забули й потурбуватись про новорічний настрій відвідувачів.
19 грудня, до Святого Миколая на площі комплексу відбудеться анімаційна програма для дітей з довгоочікуваним запаленням ялинки.
Також у холі працюватиме Резиденція Санти, тому дітки знову зможуть посидіти у нього на колінах, розповівши про найзаповітніші мрії і звісно ж сфотографуватись.
Для поціновувачів класики та стилю Frank Sinatra і Elvis Presley, 21 грудня пройде концерт львівського оркестру LeoBand з різдвяною програмою «White Christmas». Тут прозвучати різні твори у виконанні оркестру та солістів. Квитки можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2FMKp4T
21-23 грудня у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі відбудеться ярмарок «Christmas Market», де можна буде придбати новорічні подарунки та гарно провести час у різдвяній атмосфері. Бо окрім продажу оригінальних товарів також запланована розважальна програма. (детальніше: http://bit.ly/2FOrgQ5)
28 грудня у Промені пройде вистава для дітей віком від 2-х до 10 років – «Щенята рятують новий рік» з персонажами мультфільму «Щенячий патруль».
Квитки на виставу можна купити вже за посиланням: http://bit.ly/2FIhuiB
У кінотеатрі Multiplex в грудні очікуються такі фільми:
06.12 – «Лускунчик і Чотири Королівства», «Смертні машини», «Кавадер»;
13.12 – «Людина-павук: Навколо світу», «Пригоди S Миколая», «Аквамен»;
20.12 – «Грінч», «Бамблбі», «Секс і нічого особистого»;
27.12 – «Я, ти, він, вона», «Еліот – найменше оленя Санти».
А ще у кінотеатрі Multiplex на постійній основі щосереди показують спектаклі британського театру та фільми про мистецтво. У грудні очікуються:
05.12 – Globe: Макбет!
12.12 – Комеді Франсез: Лукреція Борджіа
19.12 – Франкенштейн: Камбербетч
26.12 – Божевілля короля Георга ІІІ
Квитки в кіно та показ театру можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2FVE3Ae
Також у Multiplex в грудні діятимуть такі акції:
1) Супер-середа: всі фільм до 18:00 по 35 грн, після 18:00 – 50 грн;
2) У день народження квиток в кіно безкоштовний;
3) Діє знижки для учнів, студентів та пенсіонерів.
В Дитячому комплексі «Смугастий носоріг» в грудні планується:
Творчі майстер-класи:
7.12 – LOL 17:00;
14.12 – Картина «Різдвяна кружка», 17:00;
23.12 – Ялинка з пряничними декораціями, 17:00.
Кулінарні майстер-класи:
16.12 – Новорічна ялинка з сніговичками, 12:00;
22.12 – Пряничний будинок, 12:00;
25.12 – Прянична карусель, 12:00.
Запис на майстер-класи за номером: +380 (66) 770 07 50.
Новорічні вечірки:
25.12 о 18:00, вартість 150грн, тривалість 2 год;
28.12 о 17:00, вартість 150грн, тривалість 2 год.
Запис на новорічні вечірки за номером: +380 (66) 755 07 57.
Окрім того діятимуть такі акції:
1) Няня у вихідні в Зоні крихіток (50грн/год);
2) -20% кожен вівторок на всі послуги сімейної перукарні «Майстерня краси»;
3) Акція «Поки мама в перукарні – дитина може проводити час в лабіринті БЕЗКОШТОВНО»;
4) Акція в перукарні: збирай наклейки – отримуй подарунки (кожна 5-та наклейка – подарунок);
5) Лоторея для іменинника (при наявності свідоцтва про народження);
6) Акція в Play Hall – при покупці квитка в Multiplex -20 грн у подарунок на гру.
А у дитячому кафе «Чорничне»:
1) -20% на десерти і торти до дня народження за умови попереднього замовлення;
2) Купуй десерт і отримуй каву в подарунок (американо або еспресо);
В «George’s Club» відбудеться:
01.12 – Чемпіонат Волинської області зі спортивного боулінгу;
08.12 – Турнір з більярду «Піраміда №2»;
08.12 – Чемпіонат м. Луцька зі спортивного боулінгу;
21-30 грудня (окрім 28 грудня) – Корпоративні дні в караоке. Для компаній, що бронюють святкування в ці дні, діятиме розважальна програма: Санта DZIDZIO & внучка, шоу снігурок, ведучий, DJ;
31 грудня – новорічна ніч в ресторані-караоке.
Довідка: +380 (50) 490 77 14.
Діятимуть такі акції:
1) -20% на піцу з собою;
2) Дитячий/студентський тариф в боулінг – 80 грн;
3) Разом дешевше (бургер + пиво + чіпси і соус; бургер + пепсі + чіпси і соус) в зоні боулінгу та більярду;
4) Жіночий день в караоке – щочетверга вхід для жінок – БЕЗКОШТОВНИЙ, для чоловіків – 50 грн;
5) День студента в караоке – щонеділі вхід по студентському – БЕЗКОШТОВНИЙ, для всіх інших – 50 грн.
У «Grand Central food terminal» відбудеться:
13 грудня – Надихаюча зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»;
21-23 грудня – ярмарок «Christmas Market».
Детальніша інформація: http://bit.ly/2FKZJz4
У закладах «Grand Central food terminal» діятимуть такі акції, знижки та новинки:
У всіх закладах Grand Central діють ЩАСЛИВІ ГОДИНИ: з 12:00 до 15:00 -20% на меню (окрім напоїв).
Ring Coffee:
1) Кава всього за 14 грн з 8.00 до 11.00 (еспресо, американо);
2) -30% на десерти щодня після 20:00;
3) -20% на День Народження;
5) Напій в свою кружку зі знижкою -20%;
6) Кожна 5-та кава у подарунок (при наявності купону, який видають з чеком).
Ring Café:
1) Другий кальян щосереди безкоштовно;
2) Щодня 2+1 на кальян: купуєш два, третій безкоштовно.
Sherr bar:
Нове зимове меню:
1) Смажене йогуртоване морозиво у вівсяному клярі;
2) Карамелізовані смажені банани з йогуртованим морозивом;
3) Йогуртоване морозиво з гарячою малиною;
4) Йогуртоване морозиво в апельсині;
5) Фруктовий салат з йогуртованим морозивом.\
Вся інформація розміщена на сайті комплексу: promin.lutsk.ua та на сторінках в соціальних мережах: https://www.facebook.com/prominlutsk/
https://www.instagram.com/rcpromin/
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Для маркетологів, SMM-щиків, всіх-всіх, хто має стосунок до реклами і хто просто цікавиться чи бажає в майбутньому пов’язати свою діяльність з цим, «Промінь» радить відвідати одну з найочікуваніших подій в сфері маркетингу – перегляд Шедеврів Cannes Lions, де покажуть не просто рекламу, а мистецтво.
Емоційні історії світових брендів, які відібрало для вас Представництво Сannes Lions в Україні. (детальніше: http://bit.ly/2FIycOY)
А на 3-му поверсі вже 13 грудня відбудеться відкриття нової зони – школа іноземних мов «Мандарин» з особливим форматом «Family club». Особливістю школи буде навчання з батьками та англомовна няня з якою можна буде лишити дитину в дитячій кімнаті поки мами чи тата на занятті.
Не забули й потурбуватись про новорічний настрій відвідувачів.
19 грудня, до Святого Миколая на площі комплексу відбудеться анімаційна програма для дітей з довгоочікуваним запаленням ялинки.
Також у холі працюватиме Резиденція Санти, тому дітки знову зможуть посидіти у нього на колінах, розповівши про найзаповітніші мрії і звісно ж сфотографуватись.
Для поціновувачів класики та стилю Frank Sinatra і Elvis Presley, 21 грудня пройде концерт львівського оркестру LeoBand з різдвяною програмою «White Christmas». Тут прозвучати різні твори у виконанні оркестру та солістів. Квитки можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2FMKp4T
21-23 грудня у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі відбудеться ярмарок «Christmas Market», де можна буде придбати новорічні подарунки та гарно провести час у різдвяній атмосфері. Бо окрім продажу оригінальних товарів також запланована розважальна програма. (детальніше: http://bit.ly/2FOrgQ5)
28 грудня у Промені пройде вистава для дітей віком від 2-х до 10 років – «Щенята рятують новий рік» з персонажами мультфільму «Щенячий патруль».
Квитки на виставу можна купити вже за посиланням: http://bit.ly/2FIhuiB
У кінотеатрі Multiplex в грудні очікуються такі фільми:
06.12 – «Лускунчик і Чотири Королівства», «Смертні машини», «Кавадер»;
13.12 – «Людина-павук: Навколо світу», «Пригоди S Миколая», «Аквамен»;
20.12 – «Грінч», «Бамблбі», «Секс і нічого особистого»;
27.12 – «Я, ти, він, вона», «Еліот – найменше оленя Санти».
А ще у кінотеатрі Multiplex на постійній основі щосереди показують спектаклі британського театру та фільми про мистецтво. У грудні очікуються:
05.12 – Globe: Макбет!
12.12 – Комеді Франсез: Лукреція Борджіа
19.12 – Франкенштейн: Камбербетч
26.12 – Божевілля короля Георга ІІІ
Квитки в кіно та показ театру можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2FVE3Ae
Також у Multiplex в грудні діятимуть такі акції:
1) Супер-середа: всі фільм до 18:00 по 35 грн, після 18:00 – 50 грн;
2) У день народження квиток в кіно безкоштовний;
3) Діє знижки для учнів, студентів та пенсіонерів.
В Дитячому комплексі «Смугастий носоріг» в грудні планується:
Творчі майстер-класи:
7.12 – LOL 17:00;
14.12 – Картина «Різдвяна кружка», 17:00;
23.12 – Ялинка з пряничними декораціями, 17:00.
Кулінарні майстер-класи:
16.12 – Новорічна ялинка з сніговичками, 12:00;
22.12 – Пряничний будинок, 12:00;
25.12 – Прянична карусель, 12:00.
Запис на майстер-класи за номером: +380 (66) 770 07 50.
Новорічні вечірки:
25.12 о 18:00, вартість 150грн, тривалість 2 год;
28.12 о 17:00, вартість 150грн, тривалість 2 год.
Запис на новорічні вечірки за номером: +380 (66) 755 07 57.
Окрім того діятимуть такі акції:
1) Няня у вихідні в Зоні крихіток (50грн/год);
2) -20% кожен вівторок на всі послуги сімейної перукарні «Майстерня краси»;
3) Акція «Поки мама в перукарні – дитина може проводити час в лабіринті БЕЗКОШТОВНО»;
4) Акція в перукарні: збирай наклейки – отримуй подарунки (кожна 5-та наклейка – подарунок);
5) Лоторея для іменинника (при наявності свідоцтва про народження);
6) Акція в Play Hall – при покупці квитка в Multiplex -20 грн у подарунок на гру.
А у дитячому кафе «Чорничне»:
1) -20% на десерти і торти до дня народження за умови попереднього замовлення;
2) Купуй десерт і отримуй каву в подарунок (американо або еспресо);
В «George’s Club» відбудеться:
01.12 – Чемпіонат Волинської області зі спортивного боулінгу;
08.12 – Турнір з більярду «Піраміда №2»;
08.12 – Чемпіонат м. Луцька зі спортивного боулінгу;
21-30 грудня (окрім 28 грудня) – Корпоративні дні в караоке. Для компаній, що бронюють святкування в ці дні, діятиме розважальна програма: Санта DZIDZIO & внучка, шоу снігурок, ведучий, DJ;
31 грудня – новорічна ніч в ресторані-караоке.
Довідка: +380 (50) 490 77 14.
Діятимуть такі акції:
1) -20% на піцу з собою;
2) Дитячий/студентський тариф в боулінг – 80 грн;
3) Разом дешевше (бургер + пиво + чіпси і соус; бургер + пепсі + чіпси і соус) в зоні боулінгу та більярду;
4) Жіночий день в караоке – щочетверга вхід для жінок – БЕЗКОШТОВНИЙ, для чоловіків – 50 грн;
5) День студента в караоке – щонеділі вхід по студентському – БЕЗКОШТОВНИЙ, для всіх інших – 50 грн.
У «Grand Central food terminal» відбудеться:
13 грудня – Надихаюча зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»;
21-23 грудня – ярмарок «Christmas Market».
Детальніша інформація: http://bit.ly/2FKZJz4
У закладах «Grand Central food terminal» діятимуть такі акції, знижки та новинки:
У всіх закладах Grand Central діють ЩАСЛИВІ ГОДИНИ: з 12:00 до 15:00 -20% на меню (окрім напоїв).
Ring Coffee:
1) Кава всього за 14 грн з 8.00 до 11.00 (еспресо, американо);
2) -30% на десерти щодня після 20:00;
3) -20% на День Народження;
5) Напій в свою кружку зі знижкою -20%;
6) Кожна 5-та кава у подарунок (при наявності купону, який видають з чеком).
Ring Café:
1) Другий кальян щосереди безкоштовно;
2) Щодня 2+1 на кальян: купуєш два, третій безкоштовно.
Sherr bar:
Нове зимове меню:
1) Смажене йогуртоване морозиво у вівсяному клярі;
2) Карамелізовані смажені банани з йогуртованим морозивом;
3) Йогуртоване морозиво з гарячою малиною;
4) Йогуртоване морозиво в апельсині;
5) Фруктовий салат з йогуртованим морозивом.\
Вся інформація розміщена на сайті комплексу: promin.lutsk.ua та на сторінках в соціальних мережах: https://www.facebook.com/prominlutsk/
https://www.instagram.com/rcpromin/
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