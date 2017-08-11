У Луцьку – нові тарифи на опалення та гарячу воду





Про це стало відомо на позачерговому засіданні виконкому, який відбувся 30 листопада, - йдеться на сайті



Директор ДКП “Луцьктепло” Валентина Малютіна зауважила, що з 1 листопада 2018 року відбулись цінові зміни на природний газ, на виробництво теплової енергії для потреб усіх категорій споживачів. Крім того, зросла за цей рік вартість електроенергії, вартість води, підняття заробітної плати.



Через це, за її словами, нині підприємство несе збитки і немає шляхів для її покриття.



Валентина Малютіна наголосила, що на Волині у Луцьку найнижчі тарифи на теплопостачання та гаряче водопостачання. За її словами, у Ковелі, Нововолинську та Володимир-Волинську тарифи вищі.



У зв'язку з цим, пропонується встановити для ДКП “Луцьктепло” скориговані тарифи на теплову енергію та вартість послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання:



Для потреб населення:



Тариф на теплову енергію – 1523,99 грн/Гкал (без ПДВ) згідно зі структурою, за такими складовими:



- тариф на виробництво теплової енергії – 1432,04 грн/Гкал;



- тариф на транспортування теплової енергії – 89,49 грн/Гкал;



- тариф на постачання теплової енергії – 2,46 грн/Гкал.



Вартість послуги з централізованого опалення (з ПДВ):



- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1847,75 грн/Гкал;



- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 42,39 грн/м2 за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення.



Вартість послуг з централізованого постачання гарячої води (з ПДВ):



- за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води – 107,07 грн/м3;



- за відсутності рушникосушильників – 98,58 грн/м3.



Для управителів багатоквартирних будинків (без ПДВ):



- теплова енергія – 1523,99 грн/Гкал;



- послуга з централізованого постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників – 80,43 грн/м3;



- послуга з централізованого постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води – 87,77 грн/м3.



Для потреб бюджетних установ та організацій:



Тариф на теплову енергію – 1521,49 грн/Гкал (без ПДВ).



Вартість послуг з централізованого постачання гарячої води –80,38 грн/м3 (без ПДВ).



Для потреб інших споживачів:



Тариф на теплову енергію – 1521,95 грн/Гкал (без ПДВ).



Вартість послуг з централізованого постачання гарячої води –80,48 грн за 1 м3 (без ПДВ).



Для потреб релігійних організацій:



- тариф на теплову енергію – 1521,49 грн/Гкал (без ПДВ).



Директор ДКП "Луцьктепло" Валентина Малютіна наголосила. що нові тарифи вступлять у дію з 16 грудня 2018 року.



Також вона наголосила, що лучани можуть звернутися на підприємство і написати заяву про розтермінування на 12 місяців оплати за опалення. Це можуть зробити ті лучани, які не мають субсидії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку підняли тарифи на тепло.Про це стало відомо на позачерговому засіданні виконкому, який відбувся 30 листопада, - йдеться на сайті Луцької міської ради Директор ДКП “Луцьктепло”зауважила, що з 1 листопада 2018 року відбулись цінові зміни на природний газ, на виробництво теплової енергії для потреб усіх категорій споживачів. Крім того, зросла за цей рік вартість електроенергії, вартість води, підняття заробітної плати.Через це, за її словами, нині підприємство несе збитки і немає шляхів для її покриття.Валентина Малютіна наголосила, що на Волині у Луцьку найнижчі тарифи на теплопостачання та гаряче водопостачання. За її словами, у Ковелі, Нововолинську та Володимир-Волинську тарифи вищі.У зв'язку з цим, пропонується встановити для ДКП “Луцьктепло” скориговані тарифи на теплову енергію та вартість послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання:Для потреб населення:Тариф на теплову енергію – 1523,99 грн/Гкал (без ПДВ) згідно зі структурою, за такими складовими:- тариф на виробництво теплової енергії – 1432,04 грн/Гкал;- тариф на транспортування теплової енергії – 89,49 грн/Гкал;- тариф на постачання теплової енергії – 2,46 грн/Гкал.Вартість послуги з централізованого опалення (з ПДВ):- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1847,75 грн/Гкал;- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 42,39 грн/м2 за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення.Вартість послуг з централізованого постачання гарячої води (з ПДВ):- за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води – 107,07 грн/м3;- за відсутності рушникосушильників – 98,58 грн/м3.Для управителів багатоквартирних будинків (без ПДВ):- теплова енергія – 1523,99 грн/Гкал;- послуга з централізованого постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників – 80,43 грн/м3;- послуга з централізованого постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води – 87,77 грн/м3.Для потреб бюджетних установ та організацій:Тариф на теплову енергію – 1521,49 грн/Гкал (без ПДВ).Вартість послуг з централізованого постачання гарячої води –80,38 грн/м3 (без ПДВ).Для потреб інших споживачів:Тариф на теплову енергію – 1521,95 грн/Гкал (без ПДВ).Вартість послуг з централізованого постачання гарячої води –80,48 грн за 1 м3 (без ПДВ).Для потреб релігійних організацій:- тариф на теплову енергію – 1521,49 грн/Гкал (без ПДВ).Директор ДКП "Луцьктепло" Валентина Малютіна наголосила. що нові тарифи вступлять у дію з 16 грудня 2018 року.Також вона наголосила, що лучани можуть звернутися на підприємство і написати заяву про розтермінування на 12 місяців оплати за опалення. Це можуть зробити ті лучани, які не мають субсидії.

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