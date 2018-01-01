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У ковельському училищі запрацював новий центр з обробки металів

У ковельському училищі запрацював новий центр з обробки металів
У Ковельському професійно-технічному училищі запрацював центр з обробки металів різанням.

Перший навчально-практичний центр сучасних санітарно-технічних технологій на базі Ковельського центру професійно-технічної освіти створили у листопаді минулого року за кошти держави – майже шістсот тисяч гривень. Другий центр – з обробки металів різанням відкрили сьогодні, 30 листопада 2018 року за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка, - інформує прес-служба голови ОДА.

"Не кожен винайде порох, але бути майстром своєї справи всі повинні. Ваша система освіти – це можливість отримати фах, спеціальність, майстерність. Сьогодні у нас правильний підхід – практично навчати. Завдання влади – створювати умови для розвитку видатних спеціалістів. А перспектива в нас є. Я радий, що і Ви розумієте необхідність таких робітничих дефіцитних професій. Хочу, аби в цьому училищі завжди лунав радісний сміх, а учні отримували задоволення від навчання, - зауважив Олександр Савченко.

Обійшовся центр державному бюджету у два з половиною мільйони гривень. Закупили нове обладнання австрійського виробництва: 6 токарних верстатів, 2 універсально-фрезерних, 1 радіально-свердлильний, 1 заточний верстат, 1 плоскошліфувальний, 2 інтерактивні дошки, стрічкову пилку для відрізання заготовок металу, ріжучий та вимірювальний інструмент.

Окрім того, за кошти спеціального фонду навчального закладу проведено заміну вікон в майстерні, модернізовано електромережу та освітлення, здійснено опоряджувальні роботи. В центрі буде можливість пройти навчання та перепідготовку з професій «Токар. Верстатник широкого профілю. Фрезерувальник. Шліфувальник. Свердлувальник».

Наступного року тут планують відкрити ще один центр для підготовки кадрів з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Загалом, навчальний заклад активний та бере активну участь у європейських проектах.

Почесною грамотою обласної державної відзначили старшого майстра Віталія Сахарчука. Оголосили подяку голови обласної державної адміністрації викладачеві спеціальних дисциплін Валентині Темрук.
У ковельському училищі запрацював новий центр з обробки металів
У ковельському училищі запрацював новий центр з обробки металів
У ковельському училищі запрацював новий центр з обробки металів
У ковельському училищі запрацював новий центр з обробки металів


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Теги: Олександр Савченко, Ковельське училище
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