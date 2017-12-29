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У Луцьку влаштують різдвяний фестиваль

У Луцьку влаштують різдвяний фестиваль
У Луцьку відбудеться фестиваль “Різдвяні піснеспіви”.

19 січня 2019 року у Луцьку відбудеться уже традиційний міський фестиваль “Різдвяні піснеспіви”. Початок заходу о 12 годині, - повідомили у луцькій мерії.

Метою фестивалю є розвиток та популяризація національних різдвяних традицій, звичаїв і обрядів, пошук нових різдвяних пісенних творів з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.

До участі у фестивалі “Різдвяні піснеспіви” запрошують хорові колективи релігійних громад, творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.

У програмі виступів учасників - колядки, щедрівки, різдвяні дійства, православна хорова музика композиторів-класиків, церковна православна хорова музика, авторські твори на різдвяну тематику. Тривалість виступу становить до 15 хвилин.

Заявки на участь у фестивалі приймаються до 29 грудня 2018 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Б.Хмельницького, 1. Телефон для довідок 728778.

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Теги: фестиваль, Луцьк, Різдво
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