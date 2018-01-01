У Ковелі на ремонт ліфтів дадуть мільйон гривень
Сьогодні, 19:08
У бюджеті Ковеля на ремонт ліфтів передбачили мільйон гривень.
Саме стільки грошей на капітальний ремонт ліфтів закладено в бюджеті Ковеля на 2019 рік, - пише про Ковель.
З цією цифрою ознайомила начальниця фінансового управління Ковельського міськвиконкому Валентина Романчук, коли презентувала головний кошторис міста.
«На капітальний ремонт житлового фонду передбачено мільйон 500 тисяч, з них на перший ЖЕК – 300 тисяч на довершення виготовлення проектно-кошторисної документації, мільйон – на капітальний ремонт ліфтів ЖЕКу №2, і капітальний ремонт житла дітям-сиротам – 200 тисяч», - поінформувала Валентина Романчук.
Голова бюджетної постійного комісії, депутат Володимир Бойко поцікавився роботою ліфтів у тих багатоповерхівках, де управителями є не РЖКП, а підприємство «Верес».
«Ліфти є не тільки в першому ЖЕКу і другому, а й у «Вересі». Я знаю, яка плачевна ситуація тих ліфтів, які є у «Вересі» на сьогоднішній день», - висловив занепокоєння депутат.
Пояснити ситуацію щодо роботи ліфтів у будинках, які обслуговує «Верес», взявся профільний заступник міського голови Андрій Товстига.
«Розбирали ми не раз конфліктну ситуацію по так званим будинкам «Вереса». Якщо «Верес», як управитель, перестане розказувати якійсь казки і буде працювати по технології з власником ліфта, а власником ліфта є другий ЖЕК, то питань проблемних немає, якщо вони своєчасно інформують. Тобто, коли вони затягнули 105 будинок до неможливості вже використання ліфтів і ми по-гарячому почали замовляти кошторисні документи, висновки експертні, прийшли до депутатів і просили майже 600 тисяч, то це вже дуже погане питання», - констатував заступник мера.
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Саме стільки грошей на капітальний ремонт ліфтів закладено в бюджеті Ковеля на 2019 рік, - пише про Ковель.
З цією цифрою ознайомила начальниця фінансового управління Ковельського міськвиконкому Валентина Романчук, коли презентувала головний кошторис міста.
«На капітальний ремонт житлового фонду передбачено мільйон 500 тисяч, з них на перший ЖЕК – 300 тисяч на довершення виготовлення проектно-кошторисної документації, мільйон – на капітальний ремонт ліфтів ЖЕКу №2, і капітальний ремонт житла дітям-сиротам – 200 тисяч», - поінформувала Валентина Романчук.
Голова бюджетної постійного комісії, депутат Володимир Бойко поцікавився роботою ліфтів у тих багатоповерхівках, де управителями є не РЖКП, а підприємство «Верес».
«Ліфти є не тільки в першому ЖЕКу і другому, а й у «Вересі». Я знаю, яка плачевна ситуація тих ліфтів, які є у «Вересі» на сьогоднішній день», - висловив занепокоєння депутат.
Пояснити ситуацію щодо роботи ліфтів у будинках, які обслуговує «Верес», взявся профільний заступник міського голови Андрій Товстига.
«Розбирали ми не раз конфліктну ситуацію по так званим будинкам «Вереса». Якщо «Верес», як управитель, перестане розказувати якійсь казки і буде працювати по технології з власником ліфта, а власником ліфта є другий ЖЕК, то питань проблемних немає, якщо вони своєчасно інформують. Тобто, коли вони затягнули 105 будинок до неможливості вже використання ліфтів і ми по-гарячому почали замовляти кошторисні документи, висновки експертні, прийшли до депутатів і просили майже 600 тисяч, то це вже дуже погане питання», - констатував заступник мера.
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