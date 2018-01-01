У волинській поліції поділилися лайфхаками, як захиститися від автокрадіїв
Сьогодні, 19:22
З початку року на території області поліція зареєструвала понад 300 випадків крадіжок із транспортних засобів та 100 випадків незаконних заволодінь автомототранспортом.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Копи зазначили, що крадіжкам можна запобігти. Правоохоронці закликають громадян дбати про збереження свого майна.
Щоби уникнути угону авто та крадіжок із транспортних засобів:
– обладнайте автомобіль протиугінними пристроями;
– зачиняйте машину, навіть якщо залишаєте її ненадовго;
– забирайте з автомобіля гроші, інші цінні речі та документи;
– не залишайте ключі в замку запалювання навіть у тих випадках, коли покидаєте авто у власному гаражі або ж відійшли неподалік на декілька хвилин;
– подбайте про надійне місцезнаходження транспортного засобу на час вашої відсутності або відпочинку;
– закривайте кришку бензобака: це не тільки попередить крадіжку бензину, а й у випадку угону залишить злочинців без можливості заправити автомобіль.
"Якщо ж вам не вдалося уникнути неприємностей і ваше авто все ж таки обікрали, негайно телефонуйте у поліцію", - деться у повідолменні.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Копи зазначили, що крадіжкам можна запобігти. Правоохоронці закликають громадян дбати про збереження свого майна.
Щоби уникнути угону авто та крадіжок із транспортних засобів:
– обладнайте автомобіль протиугінними пристроями;
– зачиняйте машину, навіть якщо залишаєте її ненадовго;
– забирайте з автомобіля гроші, інші цінні речі та документи;
– не залишайте ключі в замку запалювання навіть у тих випадках, коли покидаєте авто у власному гаражі або ж відійшли неподалік на декілька хвилин;
– подбайте про надійне місцезнаходження транспортного засобу на час вашої відсутності або відпочинку;
– закривайте кришку бензобака: це не тільки попередить крадіжку бензину, а й у випадку угону залишить злочинців без можливості заправити автомобіль.
"Якщо ж вам не вдалося уникнути неприємностей і ваше авто все ж таки обікрали, негайно телефонуйте у поліцію", - деться у повідолменні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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