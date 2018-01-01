У волинській поліції поділилися лайфхаками, як захиститися від автокрадіїв

З початку року на території області поліція зареєструвала понад 300 випадків крадіжок із транспортних засобів та 100 випадків незаконних заволодінь автомототранспортом.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Копи зазначили, що крадіжкам можна запобігти. Правоохоронці закликають громадян дбати про збереження свого майна.Щоби уникнути угону авто та крадіжок із транспортних засобів:– обладнайте автомобіль протиугінними пристроями;– зачиняйте машину, навіть якщо залишаєте її ненадовго;– забирайте з автомобіля гроші, інші цінні речі та документи;– не залишайте ключі в замку запалювання навіть у тих випадках, коли покидаєте авто у власному гаражі або ж відійшли неподалік на декілька хвилин;– подбайте про надійне місцезнаходження транспортного засобу на час вашої відсутності або відпочинку;– закривайте кришку бензобака: це не тільки попередить крадіжку бензину, а й у випадку угону залишить злочинців без можливості заправити автомобіль."Якщо ж вам не вдалося уникнути неприємностей і ваше авто все ж таки обікрали, негайно телефонуйте у поліцію", - деться у повідолменні.