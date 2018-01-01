Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Сьогодні, 19:32
29-річну Яну Кривицьку, яку зарізали у Нововолинську, поховають 1 грудня у селі Пісочному.
А провести її в останню путь у Нововолинську можна буде о 12.00 біля будинку №20, що у Шахтарському мікрорайоні, - пише Радар.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині біля школи зарізали дівчину, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Батько Яни Валерій Степанюк – учасник АТО. Він втрачав на війні побратимів, а в мирному тихому містечку привелось йому забирати дочку з моргу.
Після вагань і роздумів він усе ж таки пристав на пропозицію РАДАРА – надати номер картки для допомоги Яниній 7-річній доні.
Скинути якусь посильну суму ви можете сюди:
Картка Приватбанку: 5363 5423 0665 0905.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
А провести її в останню путь у Нововолинську можна буде о 12.00 біля будинку №20, що у Шахтарському мікрорайоні, - пише Радар.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині біля школи зарізали дівчину, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Батько Яни Валерій Степанюк – учасник АТО. Він втрачав на війні побратимів, а в мирному тихому містечку привелось йому забирати дочку з моргу.
Після вагань і роздумів він усе ж таки пристав на пропозицію РАДАРА – надати номер картки для допомоги Яниній 7-річній доні.
Скинути якусь посильну суму ви можете сюди:
Картка Приватбанку: 5363 5423 0665 0905.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Що цікавого відбудеться в грудні у «Промені»*
Сьогодні, 19:46
На Волині за рік середня зарплата зросла на 30%
Сьогодні, 19:36
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Сьогодні, 19:32
У скільки влетить Володимиру-Волинському головна ялинка міста
Сьогодні, 19:16
Медіа