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Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти

Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
29-річну Яну Кривицьку, яку зарізали у Нововолинську, поховають 1 грудня у селі Пісочному.

А провести її в останню путь у Нововолинську можна буде о 12.00 біля будинку №20, що у Шахтарському мікрорайоні, - пише Радар.

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Батько Яни Валерій Степанюк – учасник АТО. Він втрачав на війні побратимів, а в мирному тихому містечку привелось йому забирати дочку з моргу.

Після вагань і роздумів він усе ж таки пристав на пропозицію РАДАРА – надати номер картки для допомоги Яниній 7-річній доні.

Скинути якусь посильну суму ви можете сюди:

Картка Приватбанку: 5363 5423 0665 0905.

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Теги: смерть, вбивство, Нововолинськ
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