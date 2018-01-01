Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти





А провести її в останню путь у Нововолинську можна буде о 12.00 біля будинку №20, що у Шахтарському мікрорайоні, - пише



ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині біля школи зарізали дівчину, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО



Батько Яни Валерій Степанюк – учасник АТО. Він втрачав на війні побратимів, а в мирному тихому містечку привелось йому забирати дочку з моргу.



Після вагань і роздумів він усе ж таки пристав на пропозицію РАДАРА – надати номер картки для допомоги Яниній 7-річній доні.



Скинути якусь посильну суму ви можете сюди:



Картка Приватбанку: 5363 5423 0665 0905.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річну Яну Кривицьку, яку зарізали у Нововолинську, поховають 1 грудня у селі Пісочному.А провести її в останню путь у Нововолинську можна буде о 12.00 біля будинку №20, що у Шахтарському мікрорайоні, - пише Радар Батько Яни Валерій Степанюк – учасник АТО. Він втрачав на війні побратимів, а в мирному тихому містечку привелось йому забирати дочку з моргу.Після вагань і роздумів він усе ж таки пристав на пропозицію РАДАРА – надати номер картки для допомоги Яниній 7-річній доні.Скинути якусь посильну суму ви можете сюди:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію