Улюблені новорічні хіти: оркестр з різдвяною програмою виступить у «Промені»*

У розважальному центрі «Промінь» 21 грудня виступить львівський оркестр «LeoBand».Музиканти виступлять з різдвяною програмою White Christmas.Чому варто піти на White Christmas:1. Відчути новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва2. Почути улюблені хіти3. Насолодитись звучанням неперевершеного Leoband Orchestra та голосами Павла Ільницького, Оксани Караїм і Ladies’ TRIO. Концерт White Christmas - музична традиція Нового року!Тож пропонують поринути у вир різдвяних святкувань зі звучанням улюблених хітів: Frank Sinatra - Let it snow, Jingle Bells; Elvis Presley - Blue Christmas; Andy Williams - It’s The Most Wonderful Time Of The Year; Mariah Carey - All I want for Christmas is you; ABBA - Happy New Year; Wham! - Last Christmas; Chris Rea - Driving home for Christmas; Train - Shake Up Christmas; а також The Nutcracker, Carol of The Bells та інших святкових композицій.Квитки на концерт можна придбати на сайті: https://concert.ua/uk/events/white-christmas