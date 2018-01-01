Назвали претендентів на посаду глави Липинської ОТГ
Сьогодні, 20:47
На Волині Липинська сільська виборча комісія об’єднаної територіальної громади зареєструвала 116 кандидатів у депутати до сільської ради та трьох кандидатів на посаду сільського голови.
Відповідне рішення прийняли 29 листопада, - повідомили у громадянській мережі «Опора».
На посаду сільського голови Липинської сільської ради об’єднаної територіальної громади зареєструвалися 3 кандидати, усі троє – самовисуванці. Так, на посаду претендують Богдан Гусак, Андрій Корнелюк та Олег Повстанський.
Брати участь у перших виборах до Липинської сільської ради об`єднаної громади, які відбудуться 23 грудня, виявили бажання 99 кандидатів у депутати, яких висунули політичні сили – «Українське об’єднання патріотів - УКРОП», Радикальна партія Олега Ляшка, Аграрна партія України, Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Громадянська позиція» та «Національний Корпус».
Ще 17 кандидатів у депутати беруть участь у виборах як самовисуванці.
В «Опорі» також проаналізували кількість кандидатів в мажоритарних округах новоствореної громади.
Так, найбільше претендентів на депутатські крісла зареєстровано в округах № 5, № 8, № 19, № 24 – по 6 осіб, найменше кандидатів, а саме 2 особи – у виборчому окрузі № 16.
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Відповідне рішення прийняли 29 листопада, - повідомили у громадянській мережі «Опора».
На посаду сільського голови Липинської сільської ради об’єднаної територіальної громади зареєструвалися 3 кандидати, усі троє – самовисуванці. Так, на посаду претендують Богдан Гусак, Андрій Корнелюк та Олег Повстанський.
Брати участь у перших виборах до Липинської сільської ради об`єднаної громади, які відбудуться 23 грудня, виявили бажання 99 кандидатів у депутати, яких висунули політичні сили – «Українське об’єднання патріотів - УКРОП», Радикальна партія Олега Ляшка, Аграрна партія України, Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Громадянська позиція» та «Національний Корпус».
Ще 17 кандидатів у депутати беруть участь у виборах як самовисуванці.
В «Опорі» також проаналізували кількість кандидатів в мажоритарних округах новоствореної громади.
Так, найбільше претендентів на депутатські крісла зареєстровано в округах № 5, № 8, № 19, № 24 – по 6 осіб, найменше кандидатів, а саме 2 особи – у виборчому окрузі № 16.
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