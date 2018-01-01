вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Десятки «швидких» на Волині не можуть доїхати на виклики. ВІДЕО

Десятки «швидких» на Волині не можуть доїхати на виклики. ВІДЕО
Сім десятків бригад швидкої допомоги на Волині можуть не доїхати на виклики до хворих.

Про це розповів виконувач обов'язків головного лікаря обласного Центру екстреної допомоги і медицина катастроф Володимир Шмаль, - йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Шмаль каже, що на автозаправках їм відмовляються заливати пальне за талонами.

Подробиці – у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: проблема, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Голова ОДА припустив можливість провокацій на Волині
Сьогодні, 21:33
Назвали організатора блокування «Ягодина»
Сьогодні, 21:25
Десятки «швидких» на Волині не можуть доїхати на виклики. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Назвали претендентів на посаду глави Липинської ОТГ
Сьогодні, 20:47
Дитина з Волині, яка втратила на війні батька, потребує підтримки
Сьогодні, 20:41
Схожі новини
Для першокласників на Волині не вистачає підручників. ВІДЕО Для першокласників на Волині не вистачає підручників. ВІДЕО
06 жовтень, 06:57
Порошенко перевів на Волинь суддю з Донеччини Порошенко перевів на Волинь суддю з Донеччини
22 вересень, 00:56
У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО
19 серпень, 16:41
Як рятуватися від спеки на роботі: поради волинських фахівців Як рятуватися від спеки на роботі: поради волинських фахівців
14 серпень, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Голова ОДА припустив можливість провокацій на Волині
Сьогодні, 21:33
 0
Назвали організатора блокування «Ягодина»
Сьогодні, 21:25
 0
Десятки «швидких» на Волині не можуть доїхати на виклики. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
Назвали претендентів на посаду глави Липинської ОТГ
Сьогодні, 20:47
 0
Дитина з Волині, яка втратила на війні батька, потребує підтримки
Сьогодні, 20:41
 0
Медіа
відео
1/8