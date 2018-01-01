Десятки «швидких» на Волині не можуть доїхати на виклики. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Сім десятків бригад швидкої допомоги на Волині можуть не доїхати на виклики до хворих.
Про це розповів виконувач обов'язків головного лікаря обласного Центру екстреної допомоги і медицина катастроф Володимир Шмаль, - йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Шмаль каже, що на автозаправках їм відмовляються заливати пальне за талонами.
Подробиці – у відео.
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Про це розповів виконувач обов'язків головного лікаря обласного Центру екстреної допомоги і медицина катастроф Володимир Шмаль, - йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Шмаль каже, що на автозаправках їм відмовляються заливати пальне за талонами.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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