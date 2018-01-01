Десятки «швидких» на Волині не можуть доїхати на виклики. ВІДЕО





Про це розповів виконувач обов'язків головного лікаря обласного Центру екстреної допомоги і медицина катастроф Володимир Шмаль, - йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



Шмаль каже, що на автозаправках їм відмовляються заливати пальне за талонами.



Подробиці – у відео.







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