Назвали організатора блокування «Ягодина»

Сергія Поху назвали організатором акції протесту на міжнародному пункті пропуску «Ягодин».



Про це стало відомо у п'ятницю, 30 листопада, в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд Live», - передає



Зі слів протестувальника Богдана Усика (який є помічником депутата Луцької міської ради Миколи Собуцького), саме Сергій Поха згуртував людей та «сказав» їхати до «Ягодина». Усик зазначив, що люди прийшли протестувати не тільки через невдоволення новоприйнятими законами по розмитненню, але й через підняття тарифів та загальне погіршення рівня життя в Україні.



Він додав, що протест не був дієвим, оскільки не було лідера та згуртованості серед людей, а ближче до розблокування пунктів пропуску, залишився «не дуже приємний контингент», який, зі слів активіста, «випивав».



Своєю чергою, лідер «Громадянської позиції» на Волині Сергій Чуріков зазначив, що перекривання доріг – поганий спосіб протесту, оскільки він приносить дискомфорт пересічним українцям, а не тим особам, які ініціювали прийняття нового закону.



Окрім цього, очільник «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» у Волинській області Іван Мирка додав, що проблема «євроблях» виникла багато в чому через те, що автомобілями на іноземній реєстрації , окрім порядних людей, користувалися громадяни з «не дуже чесними видами діяльності».



«Вони «човниками» туди возили цигарки, а сюди продукти», – резюмував він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голову ГО «Автомайдан Волинь»назвали організатором акції протесту на міжнародному пункті пропуску «Ягодин».Про це стало відомо у п'ятницю, 30 листопада, в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд Live», - передає Конкурент Зі слів протестувальника(який є помічником депутата Луцької міської ради), саме Сергій Поха згуртував людей та «сказав» їхати до «Ягодина». Усик зазначив, що люди прийшли протестувати не тільки через невдоволення новоприйнятими законами по розмитненню, але й через підняття тарифів та загальне погіршення рівня життя в Україні.Він додав, що протест не був дієвим, оскільки не було лідера та згуртованості серед людей, а ближче до розблокування пунктів пропуску, залишився «не дуже приємний контингент», який, зі слів активіста, «випивав».Своєю чергою, лідер «Громадянської позиції» на Волинізазначив, що перекривання доріг – поганий спосіб протесту, оскільки він приносить дискомфорт пересічним українцям, а не тим особам, які ініціювали прийняття нового закону.Окрім цього, очільник «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» у Волинській областідодав, що проблема «євроблях» виникла багато в чому через те, що автомобілями на іноземній реєстрації , окрім порядних людей, користувалися громадяни з «не дуже чесними видами діяльності».«Вони «човниками» туди возили цигарки, а сюди продукти», – резюмував він.

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