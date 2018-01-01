вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Голова ОДА припустив можливість провокацій на Волині

Голова ОДА припустив можливість провокацій на Волині
У зв’язку з питанням надання Томосу українській церкві на Волині можливі провокації.

Про це зазначив голова ОДА Олександр Савченко, - передає Перший із посиланням на Сфера-ТВ.

«Я, як людина, яка відповідає за порядок, можливо десь в душі і жалкую, що воєнний стан не запроваджений і на Волині», - зазначив губернатор.

З його слів, якби на Волині запровадили воєнний стан, протести «євробляхерів» були б припинені негайно.

Голова ОДА додав: навіть у зв’язку з питанням надання Томосу Українській православній церкві на Волині можливі провокації.

Нагадаємо, воєнний стан у десяти областях України ввели у понеділок, 26 листопада.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: томос, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ще один придурок..разом з пєтьою
Відповісти
Вибір редактора
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нова плата за харчування у садочках Луцька: де і скільки
Сьогодні, 22:48
У Луцьку судять скандальних реабілітологів
Сьогодні, 22:10
Голова ОДА припустив можливість провокацій на Волині
Сьогодні, 21:33
Назвали організатора блокування «Ягодина»
Сьогодні, 21:25
Десятки «швидких» на Волині не можуть доїхати на виклики. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Схожі новини
За крок від Томосу: Вселенський патріархат підготував хартію для України За крок від Томосу: Вселенський патріархат підготував хартію для України
29 листопад, 21:10
Волинська єпархія УПЦ (МП) відповіла активістам Волинська єпархія УПЦ (МП) відповіла активістам
22 листопад, 08:23
Колишній владика із Волині став єдиним, хто на соборі УПЦ (МП) підтримав автокефалію Колишній владика із Волині став єдиним, хто на соборі УПЦ (МП) підтримав автокефалію
14 листопад, 00:26
Волинський єпископ виступив проти автокефалії української церкви Волинський єпископ виступив проти автокефалії української церкви
13 листопад, 21:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нова плата за харчування у садочках Луцька: де і скільки
Сьогодні, 22:48
 0
У Луцьку судять скандальних реабілітологів
Сьогодні, 22:10
 0
Голова ОДА припустив можливість провокацій на Волині
Сьогодні, 21:33
 0
Назвали організатора блокування «Ягодина»
Сьогодні, 21:25
 0
Десятки «швидких» на Волині не можуть доїхати на виклики. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8