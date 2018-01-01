Голова ОДА припустив можливість провокацій на Волині

У зв’язку з питанням надання Томосу українській церкві на Волині можливі провокації.Про це зазначив голова ОДА, - передає Перший із посиланням на Сфера-ТВ.«Я, як людина, яка відповідає за порядок, можливо десь в душі і жалкую, що воєнний стан не запроваджений і на Волині», - зазначив губернатор.З його слів, якби на Волині запровадили воєнний стан, протести «євробляхерів» були б припинені негайно.Голова ОДА додав: навіть у зв’язку з питанням надання Томосу Українській православній церкві на Волині можливі провокації.Нагадаємо,України ввели у понеділок, 26 листопада.