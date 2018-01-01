Голова ОДА припустив можливість провокацій на Волині
Сьогодні, 21:33
У зв’язку з питанням надання Томосу українській церкві на Волині можливі провокації.
Про це зазначив голова ОДА Олександр Савченко, - передає Перший із посиланням на Сфера-ТВ.
«Я, як людина, яка відповідає за порядок, можливо десь в душі і жалкую, що воєнний стан не запроваджений і на Волині», - зазначив губернатор.
З його слів, якби на Волині запровадили воєнний стан, протести «євробляхерів» були б припинені негайно.
Голова ОДА додав: навіть у зв’язку з питанням надання Томосу Українській православній церкві на Волині можливі провокації.
Нагадаємо, воєнний стан у десяти областях України ввели у понеділок, 26 листопада.
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Про це зазначив голова ОДА Олександр Савченко, - передає Перший із посиланням на Сфера-ТВ.
«Я, як людина, яка відповідає за порядок, можливо десь в душі і жалкую, що воєнний стан не запроваджений і на Волині», - зазначив губернатор.
З його слів, якби на Волині запровадили воєнний стан, протести «євробляхерів» були б припинені негайно.
Голова ОДА додав: навіть у зв’язку з питанням надання Томосу Українській православній церкві на Волині можливі провокації.
Нагадаємо, воєнний стан у десяти областях України ввели у понеділок, 26 листопада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ще один придурок..разом з пєтьою
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