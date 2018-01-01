У Луцьку судять скандальних реабілітологів
Сьогодні, 22:10
У Луцьку на лаві підсудних опинилися реабілітологи – персонал центру, розташованого у селі Гаразджа.
Судять чоловіків за те, що вони насильно утримували людей в будинку під приводом лікування від алкогольної та наркотичної залежності, - повідомляють Волинські новини.
На лаві підсудних Луцького міськрайонного суду – молодики міцної статури у спортивних костюмах. Це – реабілітологи скандального центру із села Гаразджа.
Ці хлопці буцімто лікували наркоманію та алкогольну залежність.
Але дехто з їхніх пацієнтів не зовсім сприйняв методику оздоровлення. Бо ж впроваджували вони її за допомогою, скажімо так, не зовсім традиційної медицини.
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Судять чоловіків за те, що вони насильно утримували людей в будинку під приводом лікування від алкогольної та наркотичної залежності, - повідомляють Волинські новини.
На лаві підсудних Луцького міськрайонного суду – молодики міцної статури у спортивних костюмах. Це – реабілітологи скандального центру із села Гаразджа.
Ці хлопці буцімто лікували наркоманію та алкогольну залежність.
Але дехто з їхніх пацієнтів не зовсім сприйняв методику оздоровлення. Бо ж впроваджували вони її за допомогою, скажімо так, не зовсім традиційної медицини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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