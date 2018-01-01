У Луцьку судять скандальних реабілітологів





Судять чоловіків за те, що вони насильно утримували людей в будинку під приводом лікування від алкогольної та наркотичної залежності, - повідомляють



На лаві підсудних Луцького міськрайонного суду – молодики міцної статури у спортивних костюмах. Це – реабілітологи скандального центру із села Гаразджа.



Ці хлопці буцімто лікували наркоманію та алкогольну залежність.



Але дехто з їхніх пацієнтів не зовсім сприйняв методику оздоровлення. Бо ж впроваджували вони її за допомогою, скажімо так, не зовсім традиційної медицини.



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