Нова плата за харчування у садочках Луцька: де і скільки





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У групах загального розвитку закладах дошкільної освіти та в закладі дошкільної освіти № 36 для дітей віком до 3-х років плата становитиме 25 грн; для дітей віком від 3-х до 7-ми років (в тому числі для дітей класів віком 6 років) – 30 грн; для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: до 3-х років – 25 грн, від 3-х до 7-ми років – 30 грн.



У санаторному закладі дошкільної освіти № 29: для дітей віком до 3-х років – 35 грн; для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 40 грн.



У групах компенсуючого типу закладів дошкільної освіти №№ 5, 9, 21, 39, 38: для дітей віком до 3-х років – 25 грн; для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 30 грн.



У закладі дошкільної освіти № 28: в групах з цілодобовим перебуванням дітей – 40 грн; в групах з 12-годинним перебуванням дітей – 30 грн.



Батьки та особи, які їх заміняють, вноситимуть плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти у розмірі 60 % від вартості харчування на день.



У 2019 році можуть зменшити оплату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у розмірі 50 % для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей.



Для дітей закладів дошкільної освіти з сімей, які належать до інших територіальних громад, встановлять батьківську плату у розмірі 100 % від вартості за харчування на день.



Право на безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти хочуть встановити для таких категорій дітей:



– батьки та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на підставі довідок про призначення такої допомоги, виданих органами праці та соціального захисту);



– військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх відрядження для участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами). Дозволити переносити термін безкоштовного харчування дітей з моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;



– загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;



– осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі копії відповідного посвідчення);



– працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;



– у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України;



– дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю;



– у санаторному закладі дошкільної освіти (групах) – для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), інклюзивних групах – для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з 2019 року планують встановити нові грошові норми витрат на харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти.Про це повідомляє Вголос У групах загального розвитку закладах дошкільної освіти та в закладі дошкільної освіти № 36 для дітей віком до 3-х років плата становитиме 25 грн; для дітей віком від 3-х до 7-ми років (в тому числі для дітей класів віком 6 років) – 30 грн; для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: до 3-х років – 25 грн, від 3-х до 7-ми років – 30 грн.У санаторному закладі дошкільної освіти № 29: для дітей віком до 3-х років – 35 грн; для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 40 грн.У групах компенсуючого типу закладів дошкільної освіти №№ 5, 9, 21, 39, 38: для дітей віком до 3-х років – 25 грн; для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 30 грн.У закладі дошкільної освіти № 28: в групах з цілодобовим перебуванням дітей – 40 грн; в групах з 12-годинним перебуванням дітей – 30 грн.Батьки та особи, які їх заміняють, вноситимуть плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти у розмірі 60 % від вартості харчування на день.У 2019 році можуть зменшити оплату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у розмірі 50 % для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей.Для дітей закладів дошкільної освіти з сімей, які належать до інших територіальних громад, встановлять батьківську плату у розмірі 100 % від вартості за харчування на день.Право на безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти хочуть встановити для таких категорій дітей:– батьки та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на підставі довідок про призначення такої допомоги, виданих органами праці та соціального захисту);– військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх відрядження для участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами). Дозволити переносити термін безкоштовного харчування дітей з моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;– загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;– осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі копії відповідного посвідчення);– працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;– у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України;– дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю;– у санаторному закладі дошкільної освіти (групах) – для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), інклюзивних групах – для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

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