Волинські патрульні пояснили, що робитимуть з «євробляхами». ВІДЕО
Сьогодні, 08:23
В управлінні патрульної поліції Волинської області пояснили, як і коли будуть діяти поліцейські в рамках закону, що стосується автомобілів на єврономерах.
Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Речниця патрульних Ольга Бузулук каже, що до машин, ввезених раніше, - закон застосовуватимуть через 180 діб з моменту його підписання президентом.
Наразі в Україні формується база даних про ввезені та нерозмитнені автівки, до якої матимуть доступ Державна фіскальна служба, прикордонники та поліцейські.
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Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Речниця патрульних Ольга Бузулук каже, що до машин, ввезених раніше, - закон застосовуватимуть через 180 діб з моменту його підписання президентом.
Наразі в Україні формується база даних про ввезені та нерозмитнені автівки, до якої матимуть доступ Державна фіскальна служба, прикордонники та поліцейські.
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