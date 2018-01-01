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Волинські патрульні пояснили, що робитимуть з «євробляхами». ВІДЕО

Волинські патрульні пояснили, що робитимуть з «євробляхами». ВІДЕО
В управлінні патрульної поліції Волинської області пояснили, як і коли будуть діяти поліцейські в рамках закону, що стосується автомобілів на єврономерах.

Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Речниця патрульних Ольга Бузулук каже, що до машин, ввезених раніше, - закон застосовуватимуть через 180 діб з моменту його підписання президентом.

Наразі в Україні формується база даних про ввезені та нерозмитнені автівки, до якої матимуть доступ Державна фіскальна служба, прикордонники та поліцейські.



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Теги: євробляхи, Луцьк
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