Волинські патрульні пояснили, що робитимуть з «євробляхами». ВІДЕО

В управлінні патрульної поліції Волинської області пояснили, як і коли будуть діяти поліцейські в рамках закону, що стосується автомобілів на єврономерах.Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Речниця патрульнихкаже, що до машин, ввезених раніше, - закон застосовуватимуть через 180 діб з моменту його підписання президентом.Наразі в Україні формується база даних про ввезені та нерозмитнені автівки, до якої матимуть доступ Державна фіскальна служба, прикордонники та поліцейські.