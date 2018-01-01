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На Волині відзначили 100-річчя «Просвіти». ВІДЕО

На Волині відзначили 100-річчя «Просвіти». ВІДЕО
Всеукраїнське товариство «Просвіта», яке протягом багатьох років було та є основою культурно-просвітницьких ідей для українців, відзначає ювілей своєї діяльності. Активним осередком та своєрідною рушійною силою «Просвіта» стала і для Волині.

Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера ТВ.

«Просвіта» яка була утворена ще в 1868-му році у Львові, стала виразником національної ідеї для українців, які гуртувались для того, щоб мати свою освіту та культуру, - каже очільниця товариства на Волині Людмила Стрільчук.

Пізніше радянська влада заборонила існування «Просвіти», однак вже в незалежній Україні на рубежі 80-90-их років вона знову відродилась та функціонує дотепер. Нині ж на Волині святкують її сторічний ювілей.


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Теги: Просвіта, Волинь
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