На Волині відзначили 100-річчя «Просвіти». ВІДЕО





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«Просвіта» яка була утворена ще в 1868-му році у Львові, стала виразником національної ідеї для українців, які гуртувались для того, щоб мати свою освіту та культуру, - каже очільниця товариства на Волині Людмила Стрільчук.



Пізніше радянська влада заборонила існування «Просвіти», однак вже в незалежній Україні на рубежі 80-90-их років вона знову відродилась та функціонує дотепер. Нині ж на Волині святкують її сторічний ювілей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всеукраїнське товариство «Просвіта», яке протягом багатьох років було та є основою культурно-просвітницьких ідей для українців, відзначає ювілей своєї діяльності. Активним осередком та своєрідною рушійною силою «Просвіта» стала і для Волині.Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера ТВ.«Просвіта» яка була утворена ще в 1868-му році у Львові, стала виразником національної ідеї для українців, які гуртувались для того, щоб мати свою освіту та культуру, - каже очільниця товариства на ВолиніПізніше радянська влада заборонила існування «Просвіти», однак вже в незалежній Україні на рубежі 80-90-их років вона знову відродилась та функціонує дотепер. Нині ж на Волині святкують її сторічний ювілей.

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