Мешканці села на Волині побоюються закриття ФАПу

Мешканці села Воля-Любитівська у Ковельському районі побоюються закриття місцевого фельдшерсько-акушерського пункту.Про це повідомили у райраді.До виконавчого апарату ради надійшло колективне звернення від жителів села Воля-Любитівська. Селяни просять не закривати місцевий ФАП. Тож до села приїхало керівництво району.Голова райрадинаголосив, що районна влада та керівництво Ковельського МТМО стоять чітко на позиції максимального збереження всіх медустанов в районі.Значні кошти з місцевих бюджетів в тому числі об’єднаних територіальних громад та бюджету Ковельського МТМО буде спрямовано на функціонування таких закладів первинної медичної допомоги, як фельдшерсько-акушерські пункти.