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Мешканці села на Волині побоюються закриття ФАПу

Мешканці села на Волині побоюються закриття ФАПу
Мешканці села Воля-Любитівська у Ковельському районі побоюються закриття місцевого фельдшерсько-акушерського пункту.

Про це повідомили у райраді.

До виконавчого апарату ради надійшло колективне звернення від жителів села Воля-Любитівська. Селяни просять не закривати місцевий ФАП. Тож до села приїхало керівництво району.

Голова райради Андрій Броїло наголосив, що районна влада та керівництво Ковельського МТМО стоять чітко на позиції максимального збереження всіх медустанов в районі.

Значні кошти з місцевих бюджетів в тому числі об’єднаних територіальних громад та бюджету Ковельського МТМО буде спрямовано на функціонування таких закладів первинної медичної допомоги, як фельдшерсько-акушерські пункти.

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Теги: медицина, Волинь
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