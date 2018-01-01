Хто хоче очолити ОТГ на базі райцентру на Волині. ПЕРЕЛІК





Про це повідомляє



На Волині відбудуться вибори до Старовижівської селищної об’єднаної територіальної громади.



Опублікували перелік кандидатів на посаду Старовижівського селищного голови:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На посаду голови Старовижівської об’єднаної територіальної громади претендує 5 кандидатів.Про це повідомляє Район. Стара Вижівка На Волині відбудуться вибори до Старовижівської селищної об’єднаної територіальної громади.Опублікували перелік кандидатів на посаду Старовижівського селищного голови:

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