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Хто хоче очолити ОТГ на базі райцентру на Волині. ПЕРЕЛІК

Хто хоче очолити ОТГ на базі райцентру на Волині. ПЕРЕЛІК
На посаду голови Старовижівської об’єднаної територіальної громади претендує 5 кандидатів.

Про це повідомляє Район. Стара Вижівка.

На Волині відбудуться вибори до Старовижівської селищної об’єднаної територіальної громади.

Опублікували перелік кандидатів на посаду Старовижівського селищного голови:

Хто хоче очолити ОТГ на базі райцентру на Волині. ПЕРЕЛІК


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Теги: вибори, Волинь
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