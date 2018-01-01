Хто хоче очолити ОТГ на базі райцентру на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 06:01
На посаду голови Старовижівської об’єднаної територіальної громади претендує 5 кандидатів.
Про це повідомляє Район. Стара Вижівка.
На Волині відбудуться вибори до Старовижівської селищної об’єднаної територіальної громади.
Опублікували перелік кандидатів на посаду Старовижівського селищного голови:
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Про це повідомляє Район. Стара Вижівка.
На Волині відбудуться вибори до Старовижівської селищної об’єднаної територіальної громади.
Опублікували перелік кандидатів на посаду Старовижівського селищного голови:
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