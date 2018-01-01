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Євросоюз дав 60 мільйонів на каналізацію біля Світязю

Євросоюз дав 60 мільйонів на каналізацію біля Світязю
Депутати Шацької районної ради під час позачергової сесії внесли зміни до районного бюджету.

Про це повідомили у Шацькій РДА.

Начальник управління фінансів Шацької РДА Олександр Бебко повідомив присутнім про те, що дохідна частина спеціального фонду районного бюджету збільшується на 63, 5 мільйона гривень.

Ці кошти надійшли до бюджету згідно з грантовим договором щодо реалізації проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр.

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Теги: гроші, Волинь
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