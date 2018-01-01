Євросоюз дав 60 мільйонів на каналізацію біля Світязю





Про це повідомили у Шацькій РДА.



Начальник управління фінансів Шацької РДА Олександр Бебко повідомив присутнім про те, що дохідна частина спеціального фонду районного бюджету збільшується на 63, 5 мільйона гривень.



Ці кошти надійшли до бюджету згідно з грантовим договором щодо реалізації проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр.



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