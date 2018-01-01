Євросоюз дав 60 мільйонів на каналізацію біля Світязю
Сьогодні, 05:22
Депутати Шацької районної ради під час позачергової сесії внесли зміни до районного бюджету.
Про це повідомили у Шацькій РДА.
Начальник управління фінансів Шацької РДА Олександр Бебко повідомив присутнім про те, що дохідна частина спеціального фонду районного бюджету збільшується на 63, 5 мільйона гривень.
Ці кошти надійшли до бюджету згідно з грантовим договором щодо реалізації проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Шацькій РДА.
Начальник управління фінансів Шацької РДА Олександр Бебко повідомив присутнім про те, що дохідна частина спеціального фонду районного бюджету збільшується на 63, 5 мільйона гривень.
Ці кошти надійшли до бюджету згідно з грантовим договором щодо реалізації проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Хто хоче очолити ОТГ на базі райцентру на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 06:01
Євросоюз дав 60 мільйонів на каналізацію біля Світязю
Сьогодні, 05:22
Шахраї намагалися нажитися на родині полоненого моряка. ВІДЕО
Сьогодні, 03:58
На Вінниччині заборонили носити камуфляж
Сьогодні, 02:35
10-річна дівчинка врятувала з палаючого будинку 4 дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 01:51
Медіа