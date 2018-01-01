10-річна дівчинка врятувала з палаючого будинку 4 дітей. ВІДЕО

Софійка Рознічук врятувала життя своїм чотирьом молодшим братикам та сестричці.



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Вона посеред ночі винесла через вікно дітей із палаючого будинку. Наразі всі почуваються добре, ніхто не постраждав. На жаль, дерев’яна хата згоріла вщент. Багатодітну сім’ю прихистили родичі.



Безстрашну дівчинку вже номінували на премію Всеукраїнської акції Герой-рятівник року.



Софійка та ще четверо дітей залишилися вдома під наглядом родича-інваліда. Коли вклалися спати, дівчинка відчула запах диму та побачила вогонь у сусідній кімнаті. Палав уже й коридор та комора. Через двері шлях назовні був відрізаний. Дівчинка не розгубилася і по черзі через вікно винесла з вогняного будинку всіх дітей.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті 10-річнаврятувала життя своїм чотирьом молодшим братикам та сестричці.Про це повідомляють Факти ICTV Вона посеред ночі винесла через вікно дітей із палаючого будинку. Наразі всі почуваються добре, ніхто не постраждав. На жаль, дерев’яна хата згоріла вщент. Багатодітну сім’ю прихистили родичі.Безстрашну дівчинку вже номінували на премію Всеукраїнської акції Герой-рятівник року.Софійка та ще четверо дітей залишилися вдома під наглядом родича-інваліда. Коли вклалися спати, дівчинка відчула запах диму та побачила вогонь у сусідній кімнаті. Палав уже й коридор та комора. Через двері шлях назовні був відрізаний. Дівчинка не розгубилася і по черзі через вікно винесла з вогняного будинку всіх дітей.

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