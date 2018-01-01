На Вінниччині заборонили носити камуфляж

Рада оборони Вінницької області вирішила на період дії воєнного стану заборонити цивільним носити військову форму.Про це повідомила прес-служба Вінницької облдержадміністрації.Таку заборону ухвалили на виконання президентського указу про воєнний стан, який Верховна Рада затвердила 26 листопада.Таким чином, військову форму можуть носити лише військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також працівники СБУ.«На всі випадки безпідставного носіння військової форми буде оперативне реагування правоохоронних органів з перевіркою документів і встановленням можливої приналежності до незаконних військових формувань», – йдеться в повідомленні.Крім того, рада оборони Вінницької області заборонила полювання у Піщанському та Ямпільському районах, оскільки вони межують з невизнаною Придністровською Молдовською Республікою.«Забороняється перебування у прикордонній зоні без документів, вводиться заборона на аеро-, відео-, фотозйомку без погодження з відповідними службами та військовими частинами», – сказано у рішенні.Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада схвалила указ президента про запровадження воєнного стану в Україні терміном на 30 днів. Воєнний стан введений не на всій території України, а лише у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.Це рішення стало реакцією на захоплення Росією кораблів ВМС України біля Керченської протоки.