Шахраї намагалися нажитися на родині полоненого моряка. ВІДЕО

Євгена Семидоцького телефонують невідомі та просять переказати кошти на нібито лікування бранця.



Про це йдеться в сюжеті



Хлопець закінчив школу № 2 у Сватово на Луганщині за рік до того, як у 2015-му туди влучив снаряд із артскладів, що вибухали біля міста. «Згадуємо про них», - каже про випускників-патріотів заступник директора з виховної роботи Ірина Біла.



Семидоцький учився до дев’ятого класу, після чого перейшов у Куп’янський автодорожній технікум на Харківщині. «Невеличкий був клас, але дуже дружний. Женя – працьовитий», - каже класний керівник Людмила Славінська.



Вона ледь стримує сльози – вона навіть не одразу впізнала вихованця, коли він узимку прийшов до неї у військовій формі. «Казав: мені зручно, мені подобається саме на морі служити. У класі останнє слово було за ним. Напевно, перше і останнє, користувався і користується авторитетом», - каже вчителька.



Тепер педагоги щодня слідкують за новинами про моряків. «Всі кожного дня слідкують. Я знаю, що ця дитина не схибить, бо це така справжня людина», - переконана директор школи Любов Драгун. Вона каже, Євген не розривав зв’язку зі своєю школою.



«Останній раз він у травні місяці до нас приходив – у формі, тут діти його зустрічали, навіть одягали безкозирку. Дитина така проста, сонячна, добропорядна», - каже керівник закладу освіту.



Вчителька англійської мови Ольга Северина додає, що майбутній моряк встигав і за її предметом. «Навчався із зацікавленістю, завжди мав запитання», - пригадує вона. Хоча формально високими результатами навчання похвалитися не міг.



«Дитина – трудоголик, робив багато, але допомагав вдома, і це, певно, позначалося на оцінках», - вважає вчитель математики Галина Чичіль.



З однокласниками якраз планували зустріч цієї зими. Тепер схвильовані і вони, і родина хлопця. «Ніхто ніякої інформації не давав до останнього», - каже вітчим Григорій Ноженко-Василевський.



Він каже, що джерелом відомостей стали новини – українські та російські.



Мама полоненого від інтерв’ю відмовляється, бо надто знервована. Тим більше, що ситуацією вже намагалися скористатися шахраї. «Подзвонили і сказали, що Женя в лікарні в Харкові і треба на операцію 50 тисяч», - розповів вітчим.



Родичам інших моряків-полонених радить на подібні провокації не реагувати, а самим не панікувати, зібратись із силами, чекати та вірити в те, що держава зробить усе для повернення своїх героїв.







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