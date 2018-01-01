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Шахраї намагалися нажитися на родині полоненого моряка. ВІДЕО

Шахраї намагалися нажитися на родині полоненого моряка. ВІДЕО
Заробити на полоні українських моряків уже намагаються шахраї. Родичам одного із затриманих Росією армійців Євгена Семидоцького телефонують невідомі та просять переказати кошти на нібито лікування бранця.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Хлопець закінчив школу № 2 у Сватово на Луганщині за рік до того, як у 2015-му туди влучив снаряд із артскладів, що вибухали біля міста. «Згадуємо про них», - каже про випускників-патріотів заступник директора з виховної роботи Ірина Біла.

Семидоцький учився до дев’ятого класу, після чого перейшов у Куп’янський автодорожній технікум на Харківщині. «Невеличкий був клас, але дуже дружний. Женя – працьовитий», - каже класний керівник Людмила Славінська.

Вона ледь стримує сльози – вона навіть не одразу впізнала вихованця, коли він узимку прийшов до неї у військовій формі. «Казав: мені зручно, мені подобається саме на морі служити. У класі останнє слово було за ним. Напевно, перше і останнє, користувався і користується авторитетом», - каже вчителька.

Тепер педагоги щодня слідкують за новинами про моряків. «Всі кожного дня слідкують. Я знаю, що ця дитина не схибить, бо це така справжня людина», - переконана директор школи Любов Драгун. Вона каже, Євген не розривав зв’язку зі своєю школою.

«Останній раз він у травні місяці до нас приходив – у формі, тут діти його зустрічали, навіть одягали безкозирку. Дитина така проста, сонячна, добропорядна», - каже керівник закладу освіту.

Вчителька англійської мови Ольга Северина додає, що майбутній моряк встигав і за її предметом. «Навчався із зацікавленістю, завжди мав запитання», - пригадує вона. Хоча формально високими результатами навчання похвалитися не міг.

«Дитина – трудоголик, робив багато, але допомагав вдома, і це, певно, позначалося на оцінках», - вважає вчитель математики Галина Чичіль.

З однокласниками якраз планували зустріч цієї зими. Тепер схвильовані і вони, і родина хлопця. «Ніхто ніякої інформації не давав до останнього», - каже вітчим Григорій Ноженко-Василевський.

Він каже, що джерелом відомостей стали новини – українські та російські.

Мама полоненого від інтерв’ю відмовляється, бо надто знервована. Тим більше, що ситуацією вже намагалися скористатися шахраї. «Подзвонили і сказали, що Женя в лікарні в Харкові і треба на операцію 50 тисяч», - розповів вітчим.

Родичам інших моряків-полонених радить на подібні провокації не реагувати, а самим не панікувати, зібратись із силами, чекати та вірити в те, що держава зробить усе для повернення своїх героїв.



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Теги: моряки, Росія, Україна
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