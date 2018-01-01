Заробіток на п'янці: у Луцьку вкотре викрили продавця сурогату
Сьогодні, 10:32
У Луцьку вкотре виявили продавця сурогату. Чоловіка викрили поблизу ринку на бульварі Дружби Народів.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соцмережі.
Інспектори відділу «Група швидкого реагування» виявили чоловіка, коли здійснювали нічне чергування.
Він торгував прозорою рідиною з різким запахом спирту з рук. Усю наявну у нього алкогольну продукцію інспектори вилучили та склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соцмережі.
Інспектори відділу «Група швидкого реагування» виявили чоловіка, коли здійснювали нічне чергування.
Він торгував прозорою рідиною з різким запахом спирту з рук. Усю наявну у нього алкогольну продукцію інспектори вилучили та склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду.
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