Заробіток на п'янці: у Луцьку вкотре викрили продавця сурогату





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соцмережі.



Інспектори відділу «Група швидкого реагування» виявили чоловіка, коли здійснювали нічне чергування.



Він торгував прозорою рідиною з різким запахом спирту з рук. Усю наявну у нього алкогольну продукцію інспектори вилучили та склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вкотре виявили продавця сурогату. Чоловіка викрили поблизу ринку на бульварі Дружби Народів.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соцмережі.Інспектори відділу «Група швидкого реагування» виявили чоловіка, коли здійснювали нічне чергування.Він торгував прозорою рідиною з різким запахом спирту з рук. Усю наявну у нього алкогольну продукцію інспектори вилучили та склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду.

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