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Заробіток на п'янці: у Луцьку вкотре викрили продавця сурогату

Заробіток на п'янці: у Луцьку вкотре викрили продавця сурогату
У Луцьку вкотре виявили продавця сурогату. Чоловіка викрили поблизу ринку на бульварі Дружби Народів.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соцмережі.

Інспектори відділу «Група швидкого реагування» виявили чоловіка, коли здійснювали нічне чергування.

Він торгував прозорою рідиною з різким запахом спирту з рук. Усю наявну у нього алкогольну продукцію інспектори вилучили та склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду.

Заробіток на п'янці: у Луцьку вкотре викрили продавця сурогату
Заробіток на п'янці: у Луцьку вкотре викрили продавця сурогату

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Теги: сурогат, Луцьк
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