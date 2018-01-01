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У Луцьку освятять місце для будівництва дитячої церкви

У Луцьку освятять місце для будівництва дитячої церкви
У понеділок, 3 грудня, о 13.00 митрополит Луцький і Волинський Михаїл звершить чин заснування дитячої церкви та поставлення хреста в обласному центрі.

Про це повідомляє прес-служба волинської єпархії УПЦ КП.

Так звану дитячу церкву, яку буде освячено на честь Введення в храм Пресвятої Богородиці, споруджуватимуть на 40-Ж кварталі (вул. Конякіна, 25ц, біля ресторації «Вогнем та мечем», навпроти риббази).

Настоятель парафії протоієрей Віктор Михалевич запрошує всіх зацікавлених взяти участь в започаткуванні унікального Божого дому. У «Фейсбуці» душпастир наголосив: «Дитяча церква – це місце служіння Богу для всієї родини, де особлива увага буде приділена нашим діткам».

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Теги: дитяча церква, Луцьк, Михаїл
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Коментарі 1
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Освячування місця під дитячу церкву - це відспівування дитячого садочка, який мав би там бути по генплану міста !
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