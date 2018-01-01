У Луцьку освятять місце для будівництва дитячої церкви

Михаїл звершить чин заснування дитячої церкви та поставлення хреста в обласному центрі.



Про це повідомляє прес-служба волинської єпархії УПЦ КП.



Так звану дитячу церкву, яку буде освячено на честь Введення в храм Пресвятої Богородиці, споруджуватимуть на 40-Ж кварталі (вул. Конякіна, 25ц, біля ресторації «Вогнем та мечем», навпроти риббази).



Настоятель парафії протоієрей Віктор Михалевич запрошує всіх зацікавлених взяти участь в започаткуванні унікального Божого дому. У «Фейсбуці» душпастир наголосив: «Дитяча церква – це місце служіння Богу для всієї родини, де особлива увага буде приділена нашим діткам».

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