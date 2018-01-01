У Луцьку освятять місце для будівництва дитячої церкви
Сьогодні, 13:29
У понеділок, 3 грудня, о 13.00 митрополит Луцький і Волинський Михаїл звершить чин заснування дитячої церкви та поставлення хреста в обласному центрі.
Про це повідомляє прес-служба волинської єпархії УПЦ КП.
Так звану дитячу церкву, яку буде освячено на честь Введення в храм Пресвятої Богородиці, споруджуватимуть на 40-Ж кварталі (вул. Конякіна, 25ц, біля ресторації «Вогнем та мечем», навпроти риббази).
Настоятель парафії протоієрей Віктор Михалевич запрошує всіх зацікавлених взяти участь в започаткуванні унікального Божого дому. У «Фейсбуці» душпастир наголосив: «Дитяча церква – це місце служіння Богу для всієї родини, де особлива увага буде приділена нашим діткам».
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Про це повідомляє прес-служба волинської єпархії УПЦ КП.
Так звану дитячу церкву, яку буде освячено на честь Введення в храм Пресвятої Богородиці, споруджуватимуть на 40-Ж кварталі (вул. Конякіна, 25ц, біля ресторації «Вогнем та мечем», навпроти риббази).
Настоятель парафії протоієрей Віктор Михалевич запрошує всіх зацікавлених взяти участь в започаткуванні унікального Божого дому. У «Фейсбуці» душпастир наголосив: «Дитяча церква – це місце служіння Богу для всієї родини, де особлива увага буде приділена нашим діткам».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Освячування місця під дитячу церкву - це відспівування дитячого садочка, який мав би там бути по генплану міста !
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